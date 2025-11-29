Joven turco desaparecido hace un mes hallado muerto en Cañuelas, con máscara de Spider-Man.

En un inquietante suceso, el cadáver de un joven originario de Turquía apareció en la banquina de la ruta nacional 3, generando conmoción en la comunidad local, ya que su desaparición había sido reportada hace un mes.

El cuerpo encontrado pertenece a Efe Saravoglú, un joven de 24 años que había sido visto por última vez el 27 de octubre. Un automovilista, alertado por una situación inusual al borde de la ruta, notificó a la policía, que al llegar encontró el cadáver en un estado avanzado de descomposición, boca abajo, con un buzo negro, jeans azules y una máscara del Hombre Araña.

La documentación personal del joven fue hallada en sus pertenencias, lo que facilitó su identificación. Debido al estado del cuerpo, la Policía Científica ordenó su traslado a la Morgue de La Plata para realizar pruebas forenses y asegurar una identificación formal.

Autopsia en curso para determinar la causa de muerte

La Fiscalía de Cañuelas ha programado la autopsia para los próximos días, con la esperanza de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Efe. Este estudio será crucial para reconstruir las horas previas a su muerte y determinar si hubo intervención de terceros o si el joven sufrió algún ataque.

La búsqueda tras su desaparición

Familiares y amigos del joven reportaron su ausencia apenas un día antes de presentar la denuncia. Esto puso en marcha un intensivo operativo de búsqueda que incluyó rastrillaje y revisión de cámaras de seguridad, evidenciando la urgencia del caso. Inicialmente, la causa fue tipificada como averiguación de paradero, colaborando diversas fuerzas de seguridad.

A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió que el teléfono móvil de Saravoglú dejó de emitir señal en Buenos Aires el mismo día de su desaparición. Al día siguiente, su última ubicación fue rastreada a la zona de Cañuelas, donde posteriormente se localizó su cuerpo.

Investigaciones y evidencias clave

Las autoridades han analizado grabaciones de cámaras de seguridad, lo que llevó a descubrir que la última vez que se vio a Efe fue subiendo a un Peugeot 207. Este vehículo fue recuperado posteriormente, convirtiéndose en un elemento crucial dentro del expediente mientras continúan las investigaciones.

En la actualidad, el caso sigue caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La investigación se desarrolla con cautela, buscando evitar filtraciones que puedan obstaculizar su avance. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados.