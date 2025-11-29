Jóvenes de Lobería ganan $10 millones con innovadoras ideas para Cuenta DNI

Un grupo de jóvenes de Lobería se alzó con el primer puesto en el Concurso de Innovación Financiera, impulsado por Banco Provincia y Provincia NET, destacándose entre 527 propuestas. Su proyecto introduce funciones innovadoras para optimizar la billetera digital Cuenta DNI.

Banco Provincia y Provincia NET anunciaron los ganadores del Concurso de Innovación Financiera, que repartió un total de $18 millones entre los primeros tres puestos. Este concurso, que recibió una impresionante cantidad de 527 propuestas, celebra la creatividad y el ingenio en el sector de los servicios financieros.

Un Proyecto Destacado: Cuenta DNI con Vos

El primer premio, valorado en $10 millones, fue otorgado a Cuenta DNI con Vos, un proyecto liderado por cinco jóvenes de Lobería: Martín Capelli, Luis Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza. Su propuesta incorpora tres funciones clave: gestión de gastos compartidos, ahorro grupal y control de consumos familiares. Esta iniciativa busca ofrecer a los usuarios mayor claridad y transparencia en sus transacciones financieras.

Iniciativas Basadas en la Vida Cotidiana

Martín Capelli explicó que la idea surgió de la necesidad diaria de dividir cuentas entre amigos en su comunidad, lo que refleja las verdaderas demandas de los usuarios. El equipo asegura que sueña con ver sus innovaciones implementadas en Cuenta DNI, reconocida como una de las herramientas más efectivas de inclusión financiera en la provincia.

Reconocimientos a Proyectos Innovadores

El segundo lugar, con un premio de $5 millones, fue para Gustavo Caradonna de Lomas de Zamora, quien presentó Provincia Segura+, un complemento de seguridad en home banking que se adapta al nivel de confianza que el usuario desee establecer. Por su parte, Yismary Quintero recibió el tercer premio por FinancIA MiPyme, una propuesta enfocada en proporcionar financiamiento a empresas excluidas del sistema bancario tradicional.

Una Ceremonia Lleno de Ideas y Colaboración

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la sede central de Banco Provincia, conducida por el periodista Santiago Do Rego. El jurado estuvo compuesto por destacados profesionales del sector, incluyendo a:

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia

Juan Ignacio Balasini, de Provincia NET

Mario López, de la Cámara Argentina Fintech

Leandro Martínez, subgerente de Tecnología

Sandra D’Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital

Cuattromo destacó el valor comunitario del concurso, cuyo propósito es seleccionar ideas innovadoras que realmente impacten la vida de los bonaerenses. Balasini a su vez subrayó la importancia de las propuestas relacionadas con la educación financiera y la seguridad digital.

Otros Proyectos Finalistas

Los finalistas incluyeron creativas iniciativas como Inversión Quest, un videojuego educativo, DNI Educa, y FCI para el Desarrollo Ecosistémico. Estas propuestas afianzan el compromiso de Banco Provincia con la transformación digital y soluciones inclusivas, alentando el acceso a servicios financieros para todos.