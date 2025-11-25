Juan Grabois se une al equipo legal de Cristina Kirchner en el caso del Pacto con Irán

Cristina Kirchner, actualmente bajo condena, está intensificando su defensa legal. Con un nuevo juicio a la vista por presuntos delitos de corrupción, la ex presidenta suma a su equipo a un conocido abogado social.

Sentada en el banquillo de los acusados por liderar un circuito de sobornos que operó durante más de una década, Cristina Kirchner ha anunciado que Juan Grabois se unirá a su equipo legal para el próximo juicio relacionado con el Pacto con Irán.

Situación Actual de Cristina Kirchner

La ex presidenta cumple una condena en San José 1111 por el caso Vialidad. A su vez, desde hace cuatro semanas se presenta de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que investiga su rol como principal responsable de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales entre 2003 y 2015.

Juicios Pendientes en su Contra

El prontuario judicial de Kirchner incluye la causa que surgió tras la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Este juicio se centra en la acusación de encubrimiento del atentado a la AMIA, uno de los ataques terroristas más graves en la historia argentina.

Reapertura del Caso por la Corte Suprema

La Corte Suprema reabrió esta causa después de que Cristina Kirchner había sido sobreseída, a pesar de que el tribunal había admitido testigos y fijado fecha para la audiencia preliminar.

Nueva Estrategia de Defensa

De cara a un posible inicio del juicio en 2026, la ex mandataria ha confirmado que, además de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Juan Grabois se sumará a su estrategia de defensa. Esta incorporación no reemplaza a su equipo actual, sino que busca fortalecerlo.

El Juicio y sus Implicaciones

Se estima que se han aceptado alrededor de 300 testigos para el juicio. La Cámara de Casación ha ordenado la reapertura del expediente, desestimando el sobreseimiento que favorecía a la ex vicepresidenta y a otros implicados en el caso.

Tribunal que Llevá a Cabo el Juicio

El juicio será dirigido por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, todos con un historial de condenas en el caso Vialidad. A pesar de los intentos de recusación, la decisión de llevar a cabo el juicio frente a este tribunal fue ratificada.

Acusaciones sobre el Atentado a la AMIA

Este proceso judicial es de relevancia internacional, dado que se juzgarán intentos de encubrimiento relacionados con los acusados iraníes del ataque a la AMIA, que se perpetró por un comando del Hezbollah del Líbano. La denuncia inicial de estas actividades provino del fiscal Alberto Nisman en 2015.