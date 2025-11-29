Juan Orlando Hernández: El expresidente de Honduras indultado por Trump y acusado de ‘narcoestado’ en EE.UU.

El expresidente hondureño, condenado a 45 años de prisión en EE. UU., podría ser perdonado por Donald Trump, encendiendo el debate sobre su legado y el futuro político de Honduras.

Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, condenado por narcotráfico, se encuentra a un paso de la libertad. La noticia surge tras el anuncio de indulto por parte del expresidente estadounidense Donald Trump, quien argumenta que Hernández fue «tratado injustamente».

Indulto sorprendente a días de elecciones

Este anuncio llega a menos de 48 horas de que los hondureños voten por un nuevo líder, un momento que Trump no desaprovechó para sumar su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura.

Un transfondo incómodo

La decisión de Trump resulta curiosa, considerando que Hernández es acusado de haber traficado alrededor de 500 toneladas de cocaína hacia EE. UU. Además, mientras la marina estadounidense intensifica su lucha contra el narcotráfico, el indulto podría enviar un mensaje confuso sobre la postura de Washington respecto a la lucha contra las drogas en Centroamérica.

El legado de Hernández y el ‘narcoestado’

Los fiscales que llevaron a cabo el juicio de Hernández lo acusaron de transformar Honduras en un «narcoestado». Sin embargo, el expresidente ha rechazado tales acusaciones, calificándolas de «calumnias». Durante su mandato, que comenzó en 2014, Hernández precarizó la situación de seguridad del país, incrementando la violencia ligada al narcotráfico.

Una carrera política llena de controversias

Hernández, quien hizo historia en 2014 al convertirse en el presidente más joven de Honduras desde 1980, tuvo que enfrentar una gestión marcada por la violencia y la corrupción. Su administración fue testigo de numerosas protestas, incluyendo aquellas que exigieron su renuncia tras su controvertida reelección en 2017.

¿Una estrategia política a futuro?

Si se concreta el indulto, ¿qué planea Hernández para su futuro político? La pregunta queda en el aire mientras él y sus aliados consideran que la justicia estadounidense ha sido desmedida. Sin embargo, las pruebas y testimonios presentados en su juicio contradicen su defensa.

Impacto en la política hondureña

A medida que las elecciones se acercan, el impacto de la posible liberación de Hernández podría causar estragos en el panorama político de Honduras, ya que muchos se preguntan si buscará regresar a la política. Mientras tanto, las autoridades del país han comenzado a confiscar sus bienes y activos tras su extradición a EE. UU.

La situación de Juan Orlando Hernández sigue siendo un tema de gran interés en la región, marcando un capítulo más en la relación entre política, narcotráfico y poder en Centroamérica.