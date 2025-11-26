Juan Pablo Costa: ‘El Tesoro tiene menos de 5 billones en el Banco Central’

Desafíos Financieros en Argentina: ¿Puede el Tesoro Manejar la Liquidez en Diciembre?

En una reciente entrevista, el economista Juan Pablo Costa analizó los retos que enfrentará el Tesoro argentino en la crucial licitación de esta semana, destacando el impacto de la liquidez y la fluctuación del dólar en un mes clave como diciembre.

Compromisos Financieros y la Demanda de Pesos

Juan Pablo Costa explicó que diciembre trae consigo una demanda mayor de dinero debido a las festividades, los aguinaldos y las vacaciones. Sin embargo, esta demanda no es suficiente para hacer frente a los compromisos que se avecinan. “Los vencimientos de esta semana ascienden a casi 15 billones de pesos, y en diciembre, enfrentaremos otros 40 billones”, advirtió.

La liquidez del Tesoro es alarmantemente escasa. “El saldo en la cuenta del Banco Central apenas alcanza los 5 billones de pesos”, lo que no permite cubrir los vencimientos inmediatos. Esto podría forzar un alto nivel de refinanciación, estimándose un roll-over entre el 70% y el 90%.

Costa también mencionó que el sistema financiero podría favorecerse de una inyección de liquidez mediante la reducción del encaje bancario, que retrocederá al 45%. Sin embargo, enfatizó que esta medida no solucionará la tensión crítica entre la demanda de dinero y los masivos vencimientos.

Por otra parte, el Gobierno podría optar por emisión monetaria, enfocándose en la compra de divisas para fortalecer las reservas, dado que también se enfrentan a vencimientos en dólares en los próximos meses.

Impacto de las Tasas y la Inflación en el Mercado Dolarizado

La licitación que se llevará a cabo también influirá en el tipo de cambio de acuerdo a las tasas que el Gobierno decida implementar. Costa sostuvo que “reducir demasiado la tasa podría resultar en una migración hacia inversiones en dólares, al dejar de ser atractivas las colocaciones en pesos”.

Mantener tasas elevadas puede dificultar la recuperación económica, haciendo que “una tasa alta complica el proceso de consumo y producción”, afirmó. Esto presenta un delicado equilibrio para las autoridades financieras.

En lo que respecta a la inflación, Costa advirtió sobre la dificultad de perforar el actual nivel: “La inflación ha superado el 2% nuevamente y se espera un 2,5% para noviembre”, lo que genera aún más presión por la estacionalidad de diciembre. Aunque consideró que la situación es preocupante, instó a no caer en alarmismos.

Al ser consultado sobre si una disminución de tasas podría desatar una onda inflacionaria, Costa aclaró que el efecto es indirecto: “Una baja de tasas no aumenta la inflación directamente, pero puede ejercer presión sobre el tipo de cambio, que eventualmente impactaría en los precios”.

Así, el economista describe el panorama oficial como “una cornisa»: un lado representa la necesidad de recuperar reservas, mientras que el otro refleja las exigencias del mercado de pesos, ambos en constante tensión.