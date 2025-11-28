Juan Ramón de la Fuente podría enfrentar cirugía, revelan fuentes.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, podría ausentarse por una cirugía de espalda, dando paso a Roberto Velasco como encargado interino.

Juan Ramón de la Fuente, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), prevé solicitar una licencia debido a una cirugía de espalda que había aplazado anteriormente. Esta intervención médica responde a un problema en su columna que le ha acompañado durante un tiempo.

Roberto Velasco Toma las Riendas

Durante la recuperación de de la Fuente, Roberto Velasco, actual subsecretario de la SRE, asumirá como encargado de despacho. Velasco ha estado desempeñando su rol en varias misiones internacionales representando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalles Sobre la Cirugía y el Tiempo de Ausencia

Aún no se ha especificado el periodo de ausencia de de la Fuente, pero se estima que podría aprovechar el tiempo de las fiestas decembrinas para su recuperación.

Nombramiento de Roberto Velasco

La designación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo Subsecretario para América del Norte se formalizó el pasado 14 de octubre, en una ceremonia presidida por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado. El nombramiento recibió un respaldo contundente con noventa votos a favor.

Experiencia de Velasco Álvarez

Velasco Álvarez cuenta con una extensa trayectoria en la SRE, habiendo sido jefe de la Unidad para América del Norte desde 2021. Previamente, se desempeñó como director general para América del Norte y director general de Comunicación Social.

Un Recorrido Internacional

Su experiencia internacional incluye un papel destacado como Coordinador de Estrategia en Washington D.C., donde supervisó evaluaciones mensuales y anuales de las oficinas de ProMéxico en Estados Unidos y Canadá.

Formación Académica e Impacto Intelectual

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Políticas Públicas de la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago, su producción incluye más de cincuenta artículos y columnas en inglés y español.

Reconocimiento a su Trayectoria

Durante la sesión, Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, elogió a Velasco, destacando su capacidad y experiencia en política pública como fundamentos esenciales para fortalecer las relaciones entre México, Canadá y Estados Unidos.