Juan Rescalvo, psicólogo: ‘No es fuerza, sino autoconocimiento lo que importa’

En una sociedad que glorifica la resistencia, muchos evitan escuchar a sus propias necesidades. El psicólogo Juan Rescalvo nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional.

La presión por ser fuertes nos lleva a ignorar señales claras de agotamiento. Ya sea en el trabajo o en relaciones personales, a menudo nos aferramos a lo que nos duele, creyendo que la perseverancia es la única opción. Sin embargo, este enfoque puede volverse dañino.

Aguantar o Escucharse: La Encrucijada del Bienestar

En la actualidad, resistirse se ha transformado en un valor supremo. Muchos seguimos adelante en trabajos que nos consumen, mantenemos amistades que desgastan, y toleramos dinámicas familiares que hieren. El amor, a menudo, se confunde con el sacrificio constante. Pero, ¿cuándo es adecuado soltar?

El Coste de la Resiliencia

Una cultura que eleva la resistencia puede ignorar su contracara: el desgaste emocional. La necesidad de ser fuertes conlleva un precio: pérdida de identidad y desconexión con uno mismo. Detenerse a descansar no es sinónimo de debilidad, aunque a menudo sintamos culpa por ello.

La Metáfora del Muro

Según Rescalvo, no se trata solo de empujar contra los obstáculos. En lugar de seguir dañándonos intentando atravesar un muro, deberíamos utilizar nuestra inteligencia para cuestionar si realmente vale la pena hacerlo. Rendirnos cuando es necesario no es un signo de fracaso; puede ser un acto de sabiduría.

Señales del Cuerpo: Escuchando Nuestras Necesidades

El terreno emocional se manifiesta físicamente. Síntomas como la irritabilidad o el agotamiento a menudo indican que es hora de reevaluar nuestras circunstancias. Rescalvo enfatiza que el camino correcto puede no ser el que pensábamos y que reconocerlo es fundamental para nuestro bienestar.

Encontrando el Equilibrio

La clave está en distinguir entre la perseverancia constructiva y la autoexigencia destructiva. No se trata de rendirse a la primera dificultad, sino de entender cuándo nuestra resistencia se convierte en sufrimiento. Si una parte profunda de nosotros nos dice que un camino no es el adecuado, es vital escuchar esa voz interior.