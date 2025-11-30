Jubilados Renuncian a Tratamientos por Escasez de Recursos

A medida que se acerca diciembre, los jubilados se preparan para recibir un importe total de $581.319,38 en el que se incluyen el ingreso mensual y bonificaciones. Sin embargo, este monto revela una realidad económica preocupante.

Detalle de los Pagos a Jubilados

Para diciembre de este año, más de cinco millones de jubilados con haber mínimo verán un incremento del 28,6% respecto al mes anterior, aunque este aumento no logra alcanzar las expectativas de la inflación. El monto total incluye $340.879,59 correspondientes a su ingreso mensual, un bono de $70.000 que se mantiene congelado desde marzo de 2024, y una segunda cuota del aguinaldo que suma $170.439,79.

Desigualdad en el Poder Adquisitivo

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, indicó que la situación de aquellos que reciben el bono es significativamente más crítica. “Están cada vez más lejos de alcanzar la canasta básica para jubilados”, afirmó. Se estima que en octubre, los gastos básicos de un jubilado rondaban los $1.514.074, lo que deja a los beneficiarios del haber mínimo con sólo una tercera parte de sus necesidades cubiertas.

El Mercado Laboral y las Alternativas Financieras

Frente a esta realidad, muchos adultos mayores se ven obligados a recurrir al mercado laboral informal. “Aquellos con capacidades aún trabajan, pero son muchos los que no pueden hacerlo por razones de salud”, resaltó Semino. Además, las opciones para obtener financiamiento son cada vez más limitadas: “Los créditos para jubilados son en su mayoría engañosos, con tasas de interés muy por encima de lo que se publicita”, añadió.

La Realidad del Gasto Mensual

Para cubrir solo los alimentos, un jubilado necesitaría aproximadamente $348.000, sin incluir el bono, y $402.888 para sus medicamentos. Este escenario empuja a muchos a restringir su dieta e incluso a posponer chequeos médicos. “Los pacientes oncológicos, por ejemplo, temen cambiar su tratamiento por no poder costear nuevos medicamentos”, explicó Semino.

Impacto en la Calidad de Vida

La calidad de vida de los jubilados también se ve afectada permitiendo que las pequeñas costumbres se vean drásticamente transformadas. Según Semino, aquellos que aún pueden permitirse el lujo de disfrutar un café, ahora lo hacen en cadenas de cafeterías que ofrecen promociones, con el fin de mantenerse dentro de su presupuesto. Este cambio, aunque sutil, impacta en sus rutinas y sentido de pertenencia.

Un Contexto Económico Preocupante

El Centro de Economía Política Argentina reveló que las jubilaciones con bono se han situado un 16,1% por debajo de los niveles del último trimestre del gobierno anterior. Este panorama resalta la necesidad urgente de revisar las políticas de jubilación y atención a la tercera edad en el país.