Judi Dench sufre una pérdida de visión: ‘Ya no veo a nadie’

Judi Dench Abre el Corazón sobre la Pérdida de su Visión: Un Testimonio que Inspira

La icónica actriz británica Judi Dench, a sus 90 años, comparte con sinceridad los desafíos de su deteriorada salud ocular, revelando cómo esto ha transformado su vida diaria y su carrera artística.

Un Impactante Testimonio: En una emotiva entrevista con ITV, Judi Dench confesó que su visión ha empeorado hasta el punto de no poder reconocer a las personas. “No puedo ver más”, afirmó, explicando que ya no puede leer ni disfrutar de su programa favorito de televisión.

El Diagnóstico que Cambió Todo Dench enfrenta la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una condición que le fue diagnosticada hace más de diez años y que ha ido avanzado progresivamente. Desde 2012, la actriz ha visto cómo esta enfermedad afecta su capacidad para leer, escribir y moverse de forma independiente.

Desafíos en su Vida Cotidiana En la reciente charla, Dench reveló la dificultad de su situación. Evita salir sola en lugares concurridos, ya que teme tropezar. “Siempre tiene que haber alguien conmigo”, confesó, reflejando una realidad que ha transformado su forma de vivir.

Una Actriz con un Alma Resiliente A pesar de compartir esta dura realidad, la voz de Dench resuena con dignidad y humor. Durante la entrevista, su colega Ian McKellen bromeó diciendo “pero nosotros sí te vemos”, y ella, con ternura, respondió: “Veo tu contorno, pero ya no reconozco a nadie”. Cuando se le preguntó si alguna vez saluda a desconocidos como si los conociera, ella rió y admitió: “¡A veces!”

Un Cambio en el Mundo del Espectáculo El diagnóstico de Dench no solo ha cambiado su vida personal, sino también su carrera artística. La ganadora del Oscar, conocida por sus papeles inolvidables, enfrenta un nuevo desafío en el que su visión central y su capacidad para distinguir rostros se han visto seriamente comprometidas.

Métodos Alternativos para Seguir Adelante A pesar de las dificultades, Dench busca mantener su conexión con la actuación. Utiliza guiones leídos en voz alta por amigos y familiares, aprendiendo a adaptarse a una nueva realidad. En sus propias palabras: “No me quiero retirar… pero no estoy haciendo mucho por ahora porque no puedo ver”.