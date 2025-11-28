Juez interviene y salva la vida de un bebé tras autorizar cirugía rechazada por sus padres testigos de Jehová

En un dramático giro de los acontecimientos en San Martín de los Andes, un bebé recién nacido fue sometido a una cirugía de urgencia que salvó su vida, gracias a la decisión de un juez que actuó en contra de las creencias de sus padres. Este caso ha desatado un intenso debate sobre la colisión entre la religión y el acceso a la atención médica.

El Bebé y su Urgente Necesidad Médica

El recién nacido presentaba una grave obstrucción intestinal que requería una transfusión de sangre inmediata. Sin embargo, sus padres, miembros de la fe de los Testigos de Jehová, se opusieron a cualquier intervención que involucrara transfusiones, en base a sus creencias religiosas. Esto generó un conflicto serio en el hospital local, donde se buscó priorizar la vida del bebé.

Intervención Judicial Rápida y Decisiva

Ante esta situación crítica, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes actuó rápidamente y autorizó al personal médico a proceder con la cirugía necesaria. La urgencia del caso fue tal que el bebé tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón, el establecimiento más equipado para este tipo de emergencias en la región.

Una Cuestión de Vida o Muerte

Durante cinco horas, el bebé se debatió entre la vida y la muerte mientras la representante de la defensoría, Laura Lucero, buscaba la autorización judicial para realizar la cirugía. A pesar de la negativa de los padres, que defendían su derecho a decidir sobre la salud de su hijo según sus creencias, la justicia actuó.

La Decisión del Juez

El juez Luciano Zani examinó el caso y determinó que aunque los padres gozan del derecho de decisión sobre la salud de sus hijos, este poder no es absoluto. «Cuando las decisiones de los progenitores restringen el acceso del niño a cuidados médicos esenciales, el Estado tiene la obligación de intervenir», afirmó Zani en su dictamen.

Derechos del Niño y Responsabilidad Parental

El juez recalcó que el interés superior del niño debe guiar las acciones judiciales y administrativas. Resaltó que el derecho a la vida y a la salud son prioritarios y no pueden estar condicionados por las creencias de los padres en situaciones críticas.

Controles Prenatales y Futuro del Bebé

Lucero también destacó preocupaciones sobre la atención prenatal recibida por la madre del bebé, señalando que había falta de registros de controles anteriores al nacimiento. Esto pone de relieve la importancia de un seguimiento adecuado durante el embarazo para prevenir situaciones críticas como la que atravesó el recién nacido.

La Evolución del Bebé

Tras la exitosa intervención, el bebé se encuentra en proceso de recuperación y evoluciona favorablemente. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Zapala seguirá el caso para asegurarse de que reciba la atención continua que necesita.