Juicio en el Caso Loan: La Justicia enfrenta la sustracción de un niño de 5 años

La Argentina recibió una noticia esperanzadora en el contexto del inquietante caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino que ha estado desaparecido desde junio de 2024. El Tribunal Oral Federal de Corrientes ha decidido unificar dos expedientes clave, marcando un hito en la lucha por la verdad y la justicia.

Hoy, el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó una decisión crucial: acumuló los expedientes relacionados con el caso Loan Danilo Peña, despejando finalmente el camino hacia el juicio. Tras meses de intentos por parte de las defensas de dilatar el proceso, ahora la Justicia está lista para actuar.

El Fin de las Maniobras Legales

Durante más de un año, se utilizaron diversas estrategias para frenar el juicio: desde nulidades sin fundamento hasta recursos para cambiar la jurisdicción a nivel provincial. Sin embargo, la resolución del Tribunal hoy marca un claro cambio de rumbo, unificando los casos y estableciendo una audiencia preliminar para el 27 de febrero de 2026 a las 9:30.

Un Mensaje para los Padres de Loan

Para María y José, padres del niño desaparecido, esta decisión es un símbolo de esperanza. El juicio no solo se llevará a cabo, sino que será ante la Justicia Federal, quienes asumirán la responsabilidad de juzgar a los acusados de la sustracción de su hijo.

Un Avance para la Sociedad

Esta resolución también llega como respuesta a una sociedad fatigada por la burocracia y las maniobras dilatorias. Es un mensaje claro: el sistema judicial no permitirá que las defensas utilicen sus derechos para evitar el avance de la justicia.

La Carga de la Responsabilidad

Entre los imputados se encuentra la tía del niño, Laudelina Peña, quienes comparecerán ante un tribunal federal que está plenamente consciente de la gravedad del caso. No se trata solo de un simple extravío, sino de un asunto que requiere una profunda investigación.

Un Mensaje para el Futuro

La decisión del tribunal establece un límite: el derecho a la defensa no debe ser utilizado para obstruir la verdad ni transformar la justicia en un laberinto de recursos legales que dilaten los juicios.

Lo Que Viene

Con esta acumulación de expedientes, se inicia una etapa clave: el juicio, donde se presentarán todas las pruebas en un marco de transparencia y justicia. Será la primera vez que se escuchará públicamente lo que ocurrió desde aquel 13 de junio en El Algarrobal.

Loan Continúa Desaparecido

Es vital recordar que, si bien se avanza en la búsqueda de justicia, el niño sigue desaparecido. La justicia plena no se alcanzará hasta que Loan sea encontrado. No obstante, la resolución del Tribunal Oral Federal representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas y la verdad.

La decisión de hoy es un recordatorio de que el camino hacia la verdad está en marcha, y con cada avance, la esperanza de la familia y de toda la comunidad se renueva.