Juliana di Tullio reacciona ante los despidos en la fábrica de Essen

Crisis en Essen: Despidos y Cambios en la Producción

La senadora Juliana Di Tullio expresó su indignación ante el anuncio de despidos en la fábrica de ollas y sartenes Essen, en Venado Tuerto, lo que desató un acalorado debate en las redes sociales.

En su cuenta de X, Di Tullio no escatimó palabras al solicitar responsabildad al gobierno de Javier Milei por la situación, diciendo: “Hasta las ollas Essen rompen, gobierno de inútiles.” Su mensaje resonó con muchos, pero también atrajo críticas de usuarios que cuestionaban su postura.

Despidos en la Planta de Venado Tuerto

La empresa anunció la desvinculación de 29 empleados, una decisión motivada por la significativa caída en el consumo en el último tiempo. Según informaron a Clarín, esta reducción incluye a 12 trabajadores permanentes y 17 temporarios.

Impacto en el Mercado Laboral

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) destacó que este ajuste representa aproximadamente el 10% de la plantilla total de la empresa. A pesar de las garantias de que no habrá más despidos durante el año, el gremio expresó su preocupación por la creciente dependencia de productos importados, señalando que cerca del 45% de la producción actual es abastecida desde China.

La Respuesta de Essen

Essen, por su parte, negó que la reestructuración esté directamente relacionada con la importación de productos y atribuyó la decisión a factores de demanda. Aseguraron que continúan comprometidos con la fabricación en Argentina y con la preservación de los puestos de trabajo.

En su comunicado, la empresa enfatizó: “Essen continuará fabricando en el país sus productos emblemáticos, con la calidad y dedicación que la distinguen.” Además, afirmaron que esperan una recuperación en su producción y ventas a corto plazo.

Una Industria en Transformación

A pesar de sus esfuerzos por adaptarse, Essen ha tenido que considerar importaciones debido al actual clima económico. En su mensaje, la marca destacó que la apertura comercial ha permitido innovar con “productos diseñados en Argentina pero fabricados en el exterior.” Sin embargo, explicaron que estos artículos no suplantan a la producción local ni a su identidad como marca nacional.

Con más de 45 años de trayectoria, la fábrica ha enfrentado diversos desafíos en el mercado, pero insiste en que su compromiso es continuar con la producción local a pesar de las complejidades del entorno económico actual.

