Justicia argentina levanta embargos mínimos en el caso $Libra

La reciente decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de reducir los embargos en el caso $LIBRA está generando controversia y reacciones en cadena, tanto en el ámbito legal como entre los damnificados.

En un giro inesperado en la investigación sobre el presunto fraude relacionado con el criptoactivo $LIBRA, la justicia argentina ha decidido levantar las restricciones patrimoniales que estaban vigentes sobre los acusados. Este cambio implica que los bienes de los involucrados ya no estarán completamente congelados, sino que ahora están sujetos a embargos por un total de apenas US$25.400, una cifra que contrasta notablemente con los reclamos de los denunciantes que ascienden a varios millones de dólares.

Acusados y sus defensas: un cambio de estrategia

Entre los acusados se encuentran el empresario estadounidense Hayden Davis, el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. También se benefician de esta resolución dos cambistas implicados en la investigación.

La modificación en el trato del caso surgió luego de que las defensas presentaran apelaciones en contra de la medida de congelamiento total de activos. Argumentaron que tal decisión era desproporcionada frente a las evidencias que registran reclamos no superiores a US$20.000.

Apoyo fiscal y reacciones de los querellantes

El fiscal Eduardo Taiano se alineó con las defensas, afirmando que, con la evidencia actual, no había razón para mantener embargos en una proporción tan elevada. Su dictamen permitió al juez avanzar en la reducción de las restricciones, una decisión que por supuesto no fue bien recibida por los querellantes.

Los damnificados del caso, que suman en total reclamos por US$5 millones, expresaron su descontento, señalando que la nueva medida no refleja la magnitud del supuesto fraude. Uno de los abogados de los denunciantes ironizó afirmando que «embargan a Davis por lo que vale un auto usado», aludiendo a su declaración de poseer activos por más de 100 millones de dólares.

Repercusiones internacionales y nuevos desarrollos

Este fallo se da a conocer poco después de que la jueza federal de Nueva York, Jennifer L. Rochon, desestimara solicitudes similares de inmovilización de activos vinculados a los acusados, alegando que no existía riesgo de «daño irreparable». En paralelo, se ha dado a conocer la creación de «The Libra Trust», un fideicomiso que, según sus representantes, tendrá como objetivo financiar pequeñas y medianas empresas en Argentina, un anuncio que ha sido recibido con escepticismo.

La validez de los embargos será efectiva por 90 días mientras continúa la investigación sobre el criptoactivo $LIBRA. Este último fallo marca un nuevo capítulo en un caso que no solo tiene implicaciones a nivel local, sino que también despierta interés internacional, dejando en evidencia una clara división entre las perspectivas de las defensas y las víctimas.