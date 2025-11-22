Justicia de Brasil revoca prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en Brasilia tras una orden del Supremo Tribunal Federal, marcando un giro significativo en su situación judicial.

La Policía Federal llevó a cabo la arresto de Jair Bolsonaro, obedeciendo una directiva del STF en un marco de prisión preventiva que no está vinculada con la ejecución de su sentencia de 27 años por conspiración. La noticia fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Bolsonaro había sido declaro culpable en septiembre de 2023 por intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Desde agosto, se encontraba bajo arresto domiciliario en un lujoso condominio de la capital brasileña, monitoreado electrónicamente. Sin embargo, a mediados de noviembre, el STF desestimó un recurso presentado contra su condena, lo que significó que debía cumplirla en un régimen prisionero más estricto.

Argumentos de la Defensa: Salud y Riesgos de Vida

A pesar de la medida, los abogados de Bolsonaro habían solicitado a la corte que le permitieran cumplir su pena en casa, alegando “razones humanitarias” debido a su complicado estado de salud. Según la defensa, el cambio de su situación de arresto podría generar un “riesgo de vida” para el exmandatario.

Entre los problemas de salud mencionados, los abogados destacaron las secuelas de un ataque con cuchillo en 2018 que le ha acarreado múltiples cirugías, así como episodios de reflujo y “hipo incontrolable,” que le han causado dificultades respiratorias. Además, se comunica que recientemente ha sido diagnosticado con cáncer de piel. La defensa tiene hasta el próximo lunes para presentar nuevos recursos y apelar la sentencia de cárcel.