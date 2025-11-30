Karina clausura congreso de LLA en Buenos Aires y respalda reelección de Javier Milei para 2027

Karina Milei impulsa la unidad libertaria en Mar del Plata

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, convocó a legisladores y líderes del partido en un seminario en Mar del Plata, donde buscó fortalecer la cohesión interna y definir estrategias de cara al futuro.

Este domingo, Mar del Plata fue el escenario de un significativo encuentro de La Libertad Avanza (LLA), donde Karina Milei y otros destacados referentes del partido se reunieron para estrechar lazos y establecer un plan de acción que permita enfrentar los desafíos legislativos y la próxima contienda electoral.

Un seminario clave para la agenda libertaria

Convocado por Sebastián Pareja, líder provincial de LLA, el evento se desarrolló en el emblemático Hotel Provincial. Durante la jornada, los nuevos diputados nacionales, como Karen Reichardt y Sergio «Tronco» Figliuolo, expusieron sobre diversos temas, al igual que legisladores provinciales como Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero. Karina Milei enfatizó la importancia de mantener la unidad y la organización dentro del partido, invitando a los presentes a trabajar en la reelección de su hermano, Javier Milei, para el año 2027.

Refuerzo de la estrategia legislativa

El seminario no solo se centró en la gestión actual, sino que también sirvió como preparación para el año legislativo, en medio de la creciente competencia con el peronismo por la Gobernación. La jornada propició que más de 100 miembros de diferentes sectores se conocieran y compartieran ideas.

Ausencias notables y tensiones internas

A pesar de la convocatoria, la presencia de representantes de Las Fuerzas del Cielo fue limitada. Destacaron los ausentes Agustín Romo y Nahuel Sotelo, este último en el cargo de secretario de Culto de la Nación. La integración de estas variantes dentro de LLA parece estar en juego, especialmente con la presión por un equilibrio de fuerzas después del recambio legislativo. La ausencia de Romo fue notable, quien luego en Twitter celebró la victoria de Max Verstappen, piloto de F1. Esta falta de participación podría desestabilizar su posición en el bloque de la Cámara baja y afectar su influencia futura.

Conexiones nacionales en el evento

El evento también contó con la participación de figuras políticas de renombre, como la diputada Lilia Lemoine y Iván Dubois, parlamentario del Mercosur. La variada asistencia democratizó la discusión sobre la dirección política y la modernización del sistema electoral, con un enfoque en la implementación de la boleta única de papel.

Un llamado a la modernización electoral

El diputado provincial Juan Osaba destacó la relevancia de la boleta única de papel como un medio de empoderar al elector, alejándolo del sistema de lista sábana tradicional. Este cambio busca democratizar el proceso electoral, alineado con las promesas de campaña de Javier Milei.

Reflexiones sobre el rumbo del partido