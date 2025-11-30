Karina Milei convoca a La Libertad Avanza en Mar del Plata y propone trabajar por la reelección en 2027

Más de 700 dirigentes se reunieron en un seminario donde se discutieron las prioridades políticas de La Libertad Avanza, en un contexto de tensión interna.

Este domingo, Mar del Plata fue el escenario de un importante encuentro organizado por Karina Milei, que reunió a más de 700 líderes de La Libertad Avanza. El evento tuvo como objetivo no solo capacitar, sino también alinear estrategias con miras al 2026 y reducir las fricciones en el oficialismo provincial.

Un Seminario para Ordenar Ideas y Estrategias

Bajo el título de “Seminario de Políticas Legislativas”, la jornada fue organizada por Sebastián Pareja, el líder del partido en Buenos Aires. La agenda incluyó paneles sobre Educación, Reforma Electoral, Presupuesto y organización política. Los participantes trabajaron en la formulación de propuestas para fortalecer la agenda legislativa de los próximos años.

La reunión se desarrolló en el Hotel Provincial y busca traer coherencia a la actuación del partido en el Congreso y en las diferentes legislaturas locales.

Tensiones Internas y Mensajes de Unidad

El encuentro tuvo lugar en un contexto tenso, tras disputas entre el sector de Pareja y el grupo de Santiago Caputo, quien busca mayor protagonismo en el diseño legislativo. La participación de figuras clave fue un intento de restablecer el orden interno y mostrar una imagen de unidad.

Entre los asistentes se encontraban reconocidos líderes como Martín Menem, Lilia Lemoine e Iván Dubois, aunque las ausencias de diputados como Agustín Romo y Nahuel Sotelo fueron interpretadas como un signo de las luchas internas aún latentes.

Karina Milei Cierra con un Llamado a la Acción

En su discurso de cierre, Milei instó a todos los presentes a redoblar esfuerzos para lograr la reelección de su hermano, Javier Milei, en 2027. “Debemos sostener el impulso que hemos logrado y seguir trabajando por las reformas que necesita Argentina”, afirmó, recordando el histórico momento del sorteo del primer sueldo de Javier en la ciudad.

Principales Temas en Debate: Presupuesto y Boleta Única

Uno de los temas más relevantes de la jornada fue la discusión sobre la Boleta Única de Papel, impulsada por el diputado Juan Osaba, quien afirmó que este cambio buscará empoderar a los votantes. Asimismo, los líderes abordaron la importancia de establecer acuerdos legislativos para enfrentar el reto presupuestario de 2026.

Perspectivas Futuras y Desafíos

El evento dejó una imagen de unidad, pero también evidenció los desafíos que enfrenta el oficialismo en la Provincia. Pareja subrayó la necesidad de resolver diferencias internamente para garantizar una mayor coordinación en el futuro. Desde su cuenta oficial en X, La Libertad Avanza resumió su posición: “Libertad, orden y cambio profundo. Vamos a impulsar las reformas que harán grande a Argentina nuevamente”.

Con la mirada puesta en 2027, el partido se prepara para enfrentar los desafíos políticos y consolidar su presencia en las diversas instancias legislativas.

GD / EM