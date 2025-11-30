Karina Milei convoca a líderes libertarios en Mar del Plata para analizar la situación política

Este domingo 30 de noviembre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estará en Mar del Plata para liderar un Congreso de La Libertad Avanza (LLA), que reunirá a más de mil representantes del partido en el emblemático Hotel Provincial.

Un Encuentro Clave para el Futuro Político

Karina Milei llega a este evento acompañada de Sebastián Pareja, su principal operador en la provincia, con la misión de consolidar la estructura interna de la fuerza política. Durante el congreso, habrá discusiones sobre la actualidad del partido y su futuro en la provincia de Buenos Aires.

Paneles Temáticos y Discusiones Estratégicas

Diversos dirigentes provinciales han coordinado el congreso, que incluirá paneles temáticos, como uno a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien también fungirá como anfitrión del evento. Los debates abordarán los desafíos que enfrenta LLA en el contexto político actual.

La Tregua Interna de La Libertad Avanza

Este encuentro se produce en un momento de tregua entre las facciones que conforman LLA en Buenos Aires. Se busca la unidad para enfrentar al gobernador peronista Axel Kicillof, aunque se espera que Pareja y Agustín Romo, líder del bloque de LLA en la Legislatura, sostengan conversaciones para abordar la composición del nuevo parlamento.

Reorganización y Sinergias dentro del Partido

Los líderes del partido comentan sobre la necesidad de reordenar la situación interna, afirmando que no se busca venganza, sino unir fuerzas para ser más efectivos en el escenario político. Los puestos más disputados son la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque, dos claves que definirán el poder dentro de LLA.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Karina Milei: Ascenso y Nuevas Estrategias en el Gabinete

Karina Milei ha consolidado su posición mediante el nombramiento de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, lo que le otorga un control efectivo sobre la coordinación de los ministerios. Además, la inclusión de Diego Santilli en el Ministerio del Interior ha disipado rumores sobre un «super ministerio» que podría favorecer a Santiago Caputo.

Construyendo Bases para el Futuro

Con la victoria electoral del 26 de octubre aún fresca, Milei se enfoca en fortalecer las bases del partido en las provincias, considerando la reelección de su hermano como objetivo para 2025. Según fuentes cercanas, el nuevo esquema de poder ya está en marcha, aunque el tiempo dirá cuánto perdurará esta estructura.