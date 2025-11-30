Karina Milei deslumbran en Aeroparque con su maratón de selfies antes de volar a Mar del Plata

Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, deslumbró en su reciente visita a Mar del Plata, donde participó del Congreso de La Libertad Avanza. Su carisma atrajo a numerosos seguidores en Aeroparque, generando un ambiente de cercanía y emoción.

Una llegada esperada en Aeroparque

Este domingo, Karina Milei fue el centro de atención en Aeroparque antes de dirigirse al Congreso en Mar del Plata. Con su smartphone en mano, no dudó en tomarse selfies con sus admiradores, quienes expresaban su apoyo a lo que ella considera un nuevo camino político para el país.

El publicista Santiago Oría compartió en su cuenta de X: “¡Gracias! Gracias por todo lo que estás haciendo”, reflejando la conexión que Milei ha cultivado con el público.

Agradecimientos y sonrisas

En un momento del viaje, una mujer de Santa Fe se acercó a Karina, agradeciéndole mientras posaban para una fotografía. Las sonrisas y el entusiasmo eran evidentes, transformando el aeropuerto en un punto de encuentro entre la política y la ciudadanía.

Un Congresos Lleno de Expectativas

Karina no solo viajó para tomarse selfies; su misión era vital. Junto a Sebastián Pareja, su principal aliado en la provincia, la funcionaria buscaba fortalecer la estructura del partido en un congreso que reunirá a más de mil referentes de La Libertad Avanza.

Discusiones y Propuestas en Juego

El evento promete ser un espacio de análisis sobre la situación política actual, con paneles que abordarán temas relevantes. Entre ellos, el diputado electo Alejandro Carrancio asumirá el rol de anfitrión, asegurando una jornada de debate fructífero.

Buscando la Unidad en el Espacio Político

La reunión se desarrolla en un contexto de búsqueda de unidad entre facciones de La Libertad Avanza, específicamente entre el equipo de Pareja y las Fuerzas del Cielo, cercano a Santiago Caputo. El objetivo es colaborar para enfrentar al gobernador peronista Axel Kicillof en futuras elecciones, un desafío clave en la política bonaerense.

Realidades Políticas y Desafíos Personales

Sin embargo, el viaje de Karina Milei no es solo un episodio de cercanía con el público. Recientes encuestas de la Universidad de San Andrés revelan que enfrenta un escenario complicado en términos de imagen, con un diferencial de 45 puntos entre positivas y negativas. A pesar de ser una figura central en la política actual, los datos reflejan una situación desafiante para su imagen pública.