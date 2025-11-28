Karina Milei supera a Santiago Caputo en el cierre de la contienda

La hermana del presidente ha dejado claro que su ambición y astucia la han llevado a conquistar un lugar destacado en el gobierno, desafiando a aquellos que la subestimaron.

Los hermanos Milei han enfrentado la subestimación a lo largo de su vida, y Karina, en su rol como secretaria general, ha sufrido un golpe duro, especialmente de parte de su propio equipo. Sin embargo, su victoria en las elecciones legislativas ha marcado un punto de inflexión, permitiéndole impulsarse hacia el control total del Gobierno y demostrar a los escépticos que su influencia va más allá de lo esperado.

El Ascenso de Karina Milei en el Gobierno

El triunfo reciente en las elecciones significó una oportunidad para que Karina demostrara su valía. Su estrategia no solo implica avanzar sobre los ministerios, sino también reforzar su posición en el Congreso nacional y la Legislatura de Buenos Aires. Karina Milei está decidida a hacer sentir su presencia y su poder, buscando consolidar su control en todos los frentes.

Conflictos Internos y el Control de Recursos

Las batallas internas han escalado, especialmente con Santiago Caputo, quien hasta ahora ha mantenido el control de los recursos clave del Estado. Sin embargo, recientes disputas han puesto de manifiesto que la lealtad hacia Caputo ya no es tan firme. La reciente riña entre Sergio Neifert, jefe de la SIDE, y su segundo, es un indicativo claro de la creciente influencia de Karina en el ámbito gubernamental.

Movimientos Estratégicos en el Ejecutivo

Karina ha logrado posicionar a aliados en lugares estratégicos dentro del gabinete. Su ascenso se evidencia en la reciente designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete y en su habilidad para unir fuerzas con figuras clave como Diego Santilli, ministro del Interior. Este movimiento ha comenzado a reconfigurar la dinámica de poder dentro del gobierno.

Desafíos con Otras Mujeres Poderosas

Su relación con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, plantea nuevos desafíos. Bullrich, que goza de la confianza del presidente, ha puesto en duda la autoridad de Karina, lo que podría crear una tensión peligrosa en el futuro, especialmente considerando las ambiciones políticas de cada una hacia 2027.

Fortaleciendo la Presencia en el Congreso

No solo en el Ejecutivo, Karina ha hecho sentir su influencia en el Congreso. Su apoyo a Bullrich como jefa de bloque en el Senado y la propuesta de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados demuestran su capacidad para socavar la posición de aquellos que han desmerecido su trabajo.

Un Futuro Prometedor pero Incierto

Karina Milei ha estado construyendo su camino hacia el poder de manera estratégica y calculadora. A medida que su influencia crece, también lo hace el número de enemigos que ha dejado atrás, evidenciando que siempre está lista para dar el siguiente paso en su ambición política. Su historia es una muestra de que, lejos de estar quieta, siempre está aguardando el momento perfecto para avanzar.