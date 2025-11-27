Kicillof aprueba Presupuesto y Ley Fiscal; debate sobre endeudamiento queda en suspenso

La autorización para un nuevo endeudamiento del gobernador Axel Kicillof se mantiene en suspenso. Aunque se aprobó el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, la ley de financiamiento que permitiría una deuda de hasta USD 3.038 millones aún debe ser discutida.

En una intensa sesión que se extendió hasta la medianoche, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, con el apoyo de los legisladores del peronismo y una serie de bloques aliados. Sin embargo, no logró alcanzar los dos tercios necesarios para el endeudamiento, ya que las principales oposiciones, incluidos La Libertad Avanza y el PRO, se mostraron en desacuerdo.

El Contexto del Endeudamiento

El proyecto, que originalmente contemplaba un fondo de inversión municipal del 8% sobre una deuda de USD 1.990 millones, tuvo que ser adaptado tras la presión de los intendentes. Esto llevó a que se acordara que el fondo tuviera mayor disponibilidad para los municipios, incluyendo una deuda total de USD 3.038 millones.

El Desacuerdo en la Legislatura

La propuesta de Kicillof no contaba con el respaldo de algunos bloques clave. Opositores argumentaron que la ley no especificaba un fondo fijo para los gastos municipales y exigieron un mayor control sobre su ejecución. Las negociaciones continúan, pero aún no se garantizan resultados.

Modificaciones en Tiempos de Negociación

La Cámara de Diputados también debate otras modificaciones en el Presupuesto, incluyendo la eliminación de un artículo que prohibía ciertas construcciones en áreas costeras. A pesar de los conflictos, algunos bloques, como la Coalición Cívica, apoyaron en líneas generales la legislación.

Reacciones y Consecuencias

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Pablo De Jesús, aseguró que la Ley Fiscal no incrementará la presión tributaria y anunció reducciones en algunas alícuotas, lo que fue bien recibido por algunos sectores. Sin embargo, la oposición sigue pidiendo mayores ajustes y un enfoque en el equilibrio fiscal.

Un Balance entre Oposición y Gobierno

Mientras los legisladores del PRO y La Libertad Avanza anuncian su oposición al proyecto, otros, como Gustavo Pulti de Unión por la Patria, defienden la propuesta argumentando que la provincia enfrenta una caída significativa en las transferencias del gobierno nacional. Las discusiones no han cesado y las decisiones seguirán avanzando en la próxima sesión.

Aprobación en el Senado

El debate también se trasladó al Senado bonaerense, donde se continuó tratando el Presupuesto y se aprobó el pliego para la nueva directora de Educación, Flavia Terigi. La presión sobre Kicillof y su gabinete no parece disminuir a medida que se acercan las próximas elecciones.