Kicillof busca mejorar la situación de fábricas en crisis mediante el diálogo

La reciente aprobación de la Ley Fiscal en la Legislatura de Buenos Aires traerá alivio a la industria local al elevar el umbral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Con un fuerte apoyo del sector fabril, el gobernador Axel Kicillof busca favorecer a más pequeñas y medianas empresas en la provincia.

En una decisión histórica, la Legislatura bonaerense aprobó este miércoles una reforma que impactará positivamente en la industria de la región. En respuesta a la demanda de las cámaras empresariales, el gobernador Axel Kicillof ha decidido aumentar la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), lo que implica que un número reducido de pequeñas empresas estará sujeto a este tributo.

Un Aumento Considerable en el Umbral Imponible

El nuevo marco legislativo incrementará en un 60% el suelo mínimo del IIBB, un avance significativo frente al 40% propuesto inicialmente. Esta modificación es producto de un arduo proceso de diálogo y lobbying por parte de diversas cámaras industriales, que semanas atrás se reunieron con funcionarios y legisladores provinciales para plantear sus necesidades.

Respuestas Positivas del Sector Empresarial

Organizaciones como ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA celebraron el resultado de este consenso, destacando que las modificaciones reflejan un alivio en la «carga tributaria sobre miles de pequeñas y medianas industrias» en la provincia. Según estos organismos, aunque esta actualización no soluciona completamente las dificultades del sector, sí representa un paso adelante significativo.

Hacia la Eliminación del IIBB

Hasta 2008, la industria estaba exenta del IIBB, pero luego esta normativa cambió para establecer un piso imponible de $60 millones, que la inflación ha hecho irreal. Actualmente, aunque el tope actualizado es de $1.146 millones, el sector considera que debería ser cercano a los $3.581 millones si se ajustara a la inflación. Este desfase ha llevado a que muchas pequeñas y medianas empresas sean gravadas, afectando su competitividad.

Compromiso con el Desarrollo del Sector

El empresariado afirma que eliminar el IIBB es esencial para mejorar la competitividad y atraer inversiones productivas en la provincia. Se comprometieron a continuar trabajando con el gobierno para construir un sistema tributario que fomente el crecimiento del sector manufacturero.

Aumento en la Competitividad de Sectores Específicos

Además, la nueva Ley Fiscal 2026 incluye beneficios específicos para sectores que han enfrentado dificultades, como la cerveza y el papel, a través de la reducción de alícuotas. Estas medidas son vistas con optimismo, considerando que la presión tributaria en estas áreas superaba el promedio del sector industrial.

Reconocimiento al Diálogo y Colaboración

Las entidades industriales resaltaron la labor del Ministro de Producción, Augusto Costa, y del Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, por haber estado dispuestos a escuchar las inquietudes del sector. Asimismo, agradecieron a los legisladores que apoyaron este avance en el debate.

Las organizaciones concluyeron subrayando que el diálogo y la colaboración entre el estado y el sector privado son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.