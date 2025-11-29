Kicillof crea un INCAA Bonaerense con millonario presupuesto para La Cámpora

Kicillof Impulsa la Cultura Audiovisual con Nuevo INCAA Bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, toma la delantera en la defensa de la cultura con la creación de un INCAA bonaerense, contrastando fuertemente con las políticas del nuevo gobierno nacional.

Una Respuesta a la Falta de Fondos

El Senado provincial ha aprobado la ley que establece un Consejo de Promoción de la Actividad Audiovisual en Buenos Aires, una iniciativa que se presenta como una respuesta a la drástica reducción de asistencia y subsidios impulsada por el gobierno de Javier Milei. En 2024, no se aprobaron financiamientos para películas, cortometrajes o documentales por parte del Instituto de Artes Audiovisuales (INCAA).

La Nueva Entidad Cultural

El INCAA bonaerense estará bajo la dirección del Instituto Cultural de la provincia, liderado por Florencia Saintout, una figura cercana a Kicillof y activa defensora de esta normativa. Se prevé que esté en funcionamiento a partir de 2026, una vez que se emita el decreto reglamentario correspondiente.

Financiamiento Sostenible

El proyecto contempla una asignación inicial de 626 millones de pesos, cifra que se actualizará anualmente conforme a la ley de presupuesto provincial. Esta cantidad podría ampliarse mediante créditos internacionales y donaciones.

Reacciones en el Ámbito Cultural

El apoyo de La Cámpora a esta propuesta fue notorio. Emmanuel González Santalla, senador provincial de este sector, destacó que “este es un paso fundamental para defender la soberanía cultural, generar empleo genuino y garantizar que nuestras historias sigan siendo contadas por nuestra gente”. La ex decana de Periodismo, Saintout, es reconocida por su papel en la promoción cultural en un contexto de crisis en la cultura argentina.

La Fusión entre Gobierno y Cultura

Saintout administrará un presupuesto de 86.000 millones de pesos, de los cuales un 80% se destina a salarios de los funcionarios del Instituto Cultural. La dirección del nuevo ente de promoción cinematográfica será llevada a cabo por un consejo compuesto por distintos actores de la industria, garantizando así una representación diversa en la gestión.

Fortaleciendo la Industria Audiovisual Provincial

La ley también establece la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, que reunirá a todos los trabajadores del sector, facilitando el acceso a fondos de fomento y beneficios diversos. Otro aspecto destacado es el apoyo a festivales regionales y la creación de una Red de Salas de Cine Bonaerenses, además del Archivo Audiovisual Bonaerense, diseñado para proteger y potenciar el patrimonio audiovisual.

Impulsando Nuevas Oportunidades

Se planea lanzar BaFilma, una plataforma digital que reunirá las producciones cinematográficas de la provincia, promoviendo así la inversión en rodajes en el territorio bonaerense. Todo esto persigue un objetivo claro: fomentar la creación y exhibición de contenidos audiovisuales y garantizar el acceso a la cultura.

Un Futuro Indeterminado

Kicillof se posiciona como un defensor de la cultura en contraposición con las políticas del gobierno nacional, que busca recortar el papel del Estado. Este nuevo INCAA bonaerense podría cambiar el rumbo de la industria audiovisual en la provincia, en un contexto donde las expectativas son altas y el cinema local enfrenta desafíos significativos.