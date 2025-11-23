Kiyosaki vende $2.25 millones en Bitcoin: ¿Por qué sigue apostando por su alza?

El reconocido autor y empresario Robert Kiyosaki ha tomado una decisión arriesgada al liquidar una suma impresionante de Bitcoin mientras el mercado atraviesa una fase de corrección. ¿Qué significa esto para los inversores?

La jugada que sorprendió a los inversores

Kiyosaki anunció en X que vendió Bitcoin por un total de 2,25 millones de dólares, justo cuando su valor caía por debajo de los 90.000 dólares. Esta venta se alinea con su exitosa estrategia de inversión, dado que había adquirido estas criptomonedas a aproximadamente 6.000 dólares cada una, lo que representa un asombroso retorno del 1.400%.

Reinvirtiendo en Activos del Mundo Real

El famoso inversionista ha decidido destinar sus ganancias a la compra de dos centros quirúrgicos y un negocio de vallas publicitarias, priorizando un flujo de ingresos más estable. Según Kiyosaki, estas inversiones comenzarán a generar 27.500 dólares al mes libres de impuestos a partir de febrero de 2026, lo que incrementará significativamente su rendimiento financiero.

Un Mensaje de Optimismo y Estrategia

A pesar de la venta, Kiyosaki no pierde el optimismo con respecto a Bitcoin, afirmando que “sigue muy alcista” y está decidido a adquirir más criptomonedas cuando su flujo de caja lo permita. Resaltó que esta operación ilustra el enfoque práctico que comparte en sus libros y seminarios.

El Contexto del Mercado Cripto

El anuncio sucede en una etapa crítica para las criptomonedas, con Bitcoin experimentando una drástica caída a cerca de 80.000 dólares, eliminando más del 30% de valor desde su máximo histórico de 126.000 dólares. Esta volatilidad ha generado un ambiente de temor entre los pequeños inversores, lo que ha contribuido a una dominancia de Bitcoin que cayó al 58,3%.

Reacciones a la Transacción de Kiyosaki

La reciente acción de Kiyosaki ha desatado un abanico de reacciones en el ámbito cripto. Mientras algunos lo critican por no mantener sus posiciones a largo plazo, otros valoran su habilidad para capitalizar ganancias en un momento crucial del ciclo del mercado.

La Visión a Largo Plazo de Kiyosaki

El autor se mantiene firme en sus predicciones optimistas para Bitcoin, anticipando que podría alcanzar entre 175.000 y 350.000 dólares a finales de este año y que podría llegar a los 250.000 dólares en 2026. Kiyosaki defiende que su enfoque estratégico de diversificar y aceptar la naturaleza cíclica del mercado es esencial para los inversores, instando a sus seguidores a formular su propio «plan para hacerse rico».

Aunque el mercado continúa mostrando signos de inestabilidad, Kiyosaki se muestra satisfecho por haber tomado una de sus decisiones más estratégicas en años, subrayando que la corrupción en el entorno económico actual hace más necesaria la transparencia.