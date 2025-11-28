Klarna presenta su primera stablecoin

Klarna lanza su primera stablecoin, KlarnaUSD, con el objetivo de transformar y optimizar las transacciones internacionales. Esta innovadora moneda digital promete reducir costos y acelerar pagos a nivel global.

La fintech sueca Klarna ha dado a conocer el lanzamiento de KlarnaUSD, su primera stablecoin que busca revolucionar los pagos internacionales. Esta moneda estará respaldada por dólares estadounidenses y operará sobre Tempo, una blockchain independiente desarrollada por Stripe y Paradigm, pensada específicamente para optimizar las transacciones.

Este lanzamiento refleja una tendencia creciente en el uso de stablecoins, que según estimaciones de McKinsey, superan ya los 27 trillones de dólares en transacciones anuales. El fenómeno sugiere que estas monedas digitales podrían desbancar a los sistemas de pago tradicionales antes de que finalice la década.

Ventajas de KlarnaUSD en el Mercado Global

Klarna busca posicionarse como líder en la integración de monedas digitales dentro de su amplio ecosistema financiero. La introducción de KlarnaUSD permitirá disminuir significativamente los costos de transferencias internacionales, brindando a los comerciantes y consumidores una alternativa más ágil y efectiva.

Asimismo, la stablecoin promete ofrecer mayor velocidad y transparencia a los millones de usuarios que utilizan la plataforma en diferentes mercados, haciendo del proceso de pago una experiencia más fluida.

Tempo: La Blockchain Elegida por Klarna

El lanzamiento de KlarnaUSD también marca un cambio estratégico para la empresa. Su CEO había sido un escrutinador del sector criptográfico en años anteriores, pero el auge de las stablecoins y la necesidad de innovar en el ámbito de los pagos globales impulsaron a Klarna hacia este nuevo rumbo.

Klarna seleccionó Tempo por su enfoque específico en solucionar retos del sector financiero, con baja latencia y costos reducidos, lo que la convierte en una opción más eficiente en comparación con blockchains que se centran en contratos inteligentes o aplicaciones descentralizadas.

Con este avance, Klarna se une a un grupo creciente de empresas que exploran el uso de stablecoins para mejorar la eficacia de sus sistemas de pagos, marcando así un hito en la evolución del comercio digital.