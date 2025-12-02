Kreplak: ‘El Gobierno fomenta el discurso antivacunas’

En un contundente pronunciamiento, Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, critica duramente al Ejecutivo de Javier Milei por su enfoque en el área de la salud pública, señalando un preocupante desinterés en la vacunación.

Críticas a la Gestión de Vacunación

Kreplak afirmó que el actual Gobierno «potencia el discurso antivacunas» al desentenderse de sus responsabilidades en salud, lo que ha llevado a un grave faltante de vacunas. «Una campaña de vacunación no se limita a entregar los productos; implica garantizar su disponibilidad y promocionarlas adecuadamente», añadió.

Afectación en las Campañas de Vacunación

El Ministro subrayó la ausencia de financiamiento y de campañas efectivas de difusión, advirtiendo que “no solo se pierden las vacunas, sino también la confianza pública en el sistema de salud”. Kreplak destacó la importancia del compromiso estatal en la vacunación, enfatizando que «las vacunas del calendario son obligatorias y toda familia debe asegurar que sus hijos estén inmunizados».

Una Disminución Preocupante

El descenso en la tasa de vacunación desde 2016 ha sido alarmante, con una caída notable durante la pandemia. Aunque en la provincia se ha mejorado la cobertura, los niveles siguen muy por debajo de los de 2019. «Este vacío en la inmunización puede traer de vuelta enfermedades erradicadas», alertó.

Realidades Complicadas en Salud Pública

Kreplak también mencionó la preocupación por la falta de acceso a medicamentos oncológicos y servicios para personas con discapacidad, servicios que antes eran responsabilidad del Estado Nacional. «El Gobierno sugiere comprar sólo lo que se vacunó el año anterior, cuando debería hacerse una proyección más adecuada”, concluyó.