Kristi Noem: Sospechoso de tiroteo en la Guardia Nacional fue «radicalizado» en EE. UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha encendido el debate al afirmar que el sospechoso del tiroteo en Washington D.C. fue “radicalizado” en Estados Unidos. Lo curioso es que su asilo fue concedido durante la gestión de Donald Trump.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, es el hombre implicado en este trágico suceso. Recibió asilo en abril de 2025 y había trabajado con unidades respaldadas por la CIA en Afganistán. Su llegada a EE.UU. fue en septiembre de 2021, como parte de un programa destinado a apoyar a aliados afganos.

Afirmaciones contenciosas sobre la radicalización

En una reciente entrevista en NBC, Noem declaró: “Creemos que fue radicalizado desde que llegó a este país, a través de conexiones en su comunidad y estado”. La secretaria de Estado enfatizó que seguirían indagando en su entorno familiar y social para entender mejor la situación.

Impacto político del suceso

La administración Trump usó la tragedia como causa para revisar y detener solicitudes de asilo y residencias permanentes. Noem afirmó que el proceso de verificación ha sido descuidado bajo el gobierno de Biden, asegurando que “toda la información de verificación fue recolectada por la administración de Biden”.

Deportaciones controversiales

Además, Noem ha enfrentado críticas por continuar con vuelos de deportación a El Salvador, desafiando presuntamente una orden judicial. En el programa “Meet the Press”, defendió su postura, alegando que actuó dentro de su autoridad legal.

Desacuerdos judiciales

El juez James Boasberg de DC había ordenado que los vuelos de deportación en curso regresaran a EE.UU. No obstante, Noem aseguró que los vuelos que ya estaban en el aire podían continuar, ya que, según su interpretación, los migrantes ya no se encontraban en territorio estadounidense.

Aunque el Departamento de Justicia sostiene que su acción no contravino la orden del juez, la controversia sobre los protocolos de deportación sigue siendo un punto álgido en el ámbito político.