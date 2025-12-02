La adolescencia se extiende hasta los 32 años: Descubre las edades clave para el cerebro

Un reciente estudio revela que el cerebro pasa por cinco fases esenciales a lo largo de la vida, con hitos cruciales a los 9, 32, 66 y 83 años. ¡Descubre cómo estos momentos impactan nuestro desarrollo!

El laboratorio de neurociencia de la Universidad de Cambridge ha llevado a cabo una investigación sorprendente en la que participaron cerca de 4.000 personas de hasta 90 años. Este estudio, publicado en la revista Nature Communications, proporciona nuevas perspectivas sobre cómo el cerebro se desarrolla y cambia a lo largo de la vida.

Las cinco fases del cerebro humano

Infancia: Desde el nacimiento hasta los 9 años, el cerebro crece de forma acelerada. En esta etapa, las conexiones entre las neuronas, conocidas como sinapsis, se crean en grandes cantidades, aunque algunas de ellas se debilitan a medida que el cerebro madura. Funciona como un niño que explora libremente, en lugar de ir de manera directa a un objetivo.

Adolescencia: Este periodo se inicia a los 9 años y se prolonga hasta los 32. Las conexiones neuronales se vuelven significativamente más eficientes, lo que marca un cambio crucial en la configuración cerebral. Sin embargo, esta fase también coincide con un aumento en el riesgo de trastornos de salud mental.

Edad Adulta: Desde los 32 hasta los 66 años, esta etapa se caracteriza por la estabilidad. Aunque hay un cambio más lento en el cerebro, muchos experimentan una meseta en habilidades cognitivas y personalidad, reflejando un equilibrio en su desarrollo.

Envejecimiento Temprano: Comenzando a los 66 años, el cerebro empieza a mostrar variaciones en la conectividad, separándose en áreas más localizadas que funcionan en conjunto. Es un momento crítico donde pueden comenzar a aparecer enfermedades como la demencia.

Envejecimiento Tardío: A partir de los 83 años, los cambios en el cerebro son más pronunciados, aunque hay menos datos disponibles. Los mecanismos de envejecimiento se vuelven más evidentes y severos, reflejando la continuidad de las transformaciones cerebrales iniciadas en fases anteriores.

Implicaciones y Relevancia del Estudio

Los hallazgos subrayan que el cerebro no sigue un desarrollo lineal, sino que está en constante reconfiguración, adaptándose a nuevas experiencias y aprendizajes. La investigadora Alexa Mousley comenta la sorprendente claridad de estas fases, sugiriendo que podrían ayudar a entender mejor la prevalencia de trastornos neurológicos a diferentes edades.

Los resultados propuestos no solo tienen importancia para el ámbito académico, sino que también podrían resonar en la vida de muchas personas, ofreciendo un panorama más claro sobre el desarrollo humano. Este estudio invita a reflexionar sobre cómo esas etapas influyen en nuestra salud mental y en el comportamiento diario.