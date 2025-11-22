La AFA respalda a Central ante burlas de hinchas y denuncia ‘campaña mediática’

Las tensiones en el fútbol argentino están al rojo vivo tras la controversial declaración de Rosario Central como campeón. Entre acusaciones de arbitrajes dudosos y la falta de credibilidad en la gestión de la AFA, la comunidad futbolera se encuentra polarizada.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una dura crítica tras los recientes acontecimientos que han dejado a más de uno con dudas. La controversia no solo gira en torno a la coronación de Rosario Central como campeón, sino también a un clima que parece tornarse insostenible debido a la creciente desconfianza hacia los árbitros y la administración del deporte.

Un Título Polémico que Provoca Reacciones

El galardón otorgado a Rosario Central ha generado una oleada de reacciones, sumando burlas y enojo. Desde las redes sociales, los aficionados cuestionan la lógica detrás de esta decisión. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se ve obligado a defender la medida al argumentar que el título no altera derechos de los clubes, aunque muchos no lo ven de la misma forma.

Escenas de Conflicto y Arbitrajes Cuestionables

Las recientes acciones de la policía en Madryn y las decisiones arbitrales en la cancha han contribuido a un panorama desalentador. La indignación de los jugadores de Morón y los polémicos penales cobrados durante los partidos han puesto en la mira la forma en que se administra el fútbol argentino.

El Descontento en Aumento

A pesar de que Toviggino considera que las críticas provienen de un «clima de campaña», los episodios recientes han dejado claro que la frustración es compartida por muchos. La falta de confianza en los árbitros ha llevado a entrenadores como Gustavo Costas y Frank Kudelka a exteriorizar su desacuerdo de manera pública.

Defensores de la AFA en la Mira

Durante el Olé Summit 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, defendió su gestión, desvinculando los fallos arbitrales de la intención maliciosa. Sin embargo, esta actitud ha suscitado preguntas sobre la dirección en la que se encuentra el fútbol en el país, especialmente al anticipar qué pasará cuando figuras como Lionel Messi ya no estén en el escenario.

Expectativas Futuras ante un Escenario Complicado

La situación actual invita a cuestionar cómo enfrentará la AFA las críticas a su gestión y qué medidas tomará para restablecer la confianza tanto en los árbitros como en la organización misma. A medida que crece la presión de los fanáticos y actores involucrados en el deporte, la AFA deberá encontrar caminos para reconectar con la base y responder a las inquietudes que emergen desde todos los sectores.