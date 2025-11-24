La Audiencia Nacional niega asilo a colombiana víctima de violencia de género por considerar suficientes las protecciones en su país

La Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de asilo de una mujer colombiana que denunció ser víctima de violencia de género en su país. Esta decisión, que confirma la postura del Ministerio del Interior, genera preocupaciones sobre la protección de personas en situaciones similares.

La Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de asilo y protección subsidiaria a una ciudadana colombiana que alegó persecución y violencia de género por parte de su expareja. La sentencia mantiene la decisión del Ministerio del Interior, que consideró insuficientes las evidencias presentadas por la solicitante.

El Contexto de la Solicitud de Asilo

La mujer expresó que regresar a Colombia representaba un riesgo para su vida debido a la violencia que había sufrido. Afirmó que estas situaciones la llevaron a vivir un constante estado de temor y ansiedad, incluso provocándole una hospitalización. Tras recibir asesoramiento de organizaciones como la Cruz Roja, decidió solicitar protección internacional al llegar a España.

Análisis de las Autoridades

El expediente administrativo revela que la solicitante había denunciado amenazas el 13 de septiembre y el 19 de noviembre de 2018 ante las autoridades colombianas. No obstante, el Ministerio del Interior determinó que no se presentaban evidencias suficientes de inacción de parte del Estado colombiano al momento de su salida del país.

Enfoque Institucional en Colombia

La resolución incluyó un análisis de la situación en Colombia frente a la violencia de género, indicando que el país cuenta con recursos y legislación para proteger a las víctimas. Según este informe, se concluyó que la mujer podría haber accedido a medidas de protección en su nación de origen.

Confirmación de la Sentencia

Finalmente, la Audiencia Nacional ratificó la denegación de asilo y de protección subsidiaria, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos por la legislación nacional y europea. Además, se impuso un límite de 1.000 euros en costas procesales a la mujer, a pesar de que la situación fue considerada delicada.

Esta decisión ha cerrado el litigio y se ha ordenado la inscripción de la sentencia en los registros correspondientes. La falta de protección para las mujeres víctimas de violencia de género en casos similares sigue siendo un tema preocupante en la comunidad internacional.