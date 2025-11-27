La ausencia de Luis Brandoni en el anuncio de la nueva temporada teatral de Mar del Plata: razones detrás de su falta

La vibrante ciudad costera se alista para recibir una nueva temporada teatral de verano, con un evento donde figuras del espectáculo destacaron las propuestas artísticas que promocionará Carlos Rottemberg.

Una Tarde de Estrellas en Palermo

El miércoles pasado, un grupo de celebridades como Soledad Silveyra, Florencia Peña, Agustín Rada Aristarán y Martín Bossi se reunió en un restaurante de Palermo. Allí, Rottemberg reveló las novedades para los espectáculos que se presentarán en Mar del Plata para la próxima temporada.

Una Ausencia Notoria

Durante el evento, Luis Brandoni no pudo asistir. Silveyra explicó que «Beto» estaba en consulta médica tras sufrir un episodio de hipertensión que lo llevó a cancelar funciones el fin de semana.

Tradición Anual

Este encuentro se ha convertido en una ceremonia anual, donde la prensa y los artistas se dan cita en La Stampa. Rottemberg, quien celebra 48 temporadas ininterrumpidas en Mar del Plata, condujo la presentación de los espectáculos.

Ofertas Artísticas

El empresario teatral, dueño de múltiples teatros en Mar del Plata y Buenos Aires, anunció un variado repertorio. Las obras se exhibirán en teatros como América, Lido, Neptuno y Bristol, atrayendo a numerosos medios y asistentes en una tarde soleada.

“Chanta ha tenido una preventa excepcional”, informó Rada a la prensa, mientras los protagonistas firmaban simbólicamente sus contratos. Este éxito se atribuye a la popularidad que tuvo la obra en Corrientes y a la sólida trayectoria del actor en televisión.

Responsabilidad y Anticipación

Gustavo Bermúdez, quien se unirá al elenco de La cena de los tontos, expresó su emoción por volver a Mar del Plata tras 30 años, reviviendo recuerdos de su participación en Romeo y Julieta.

Silveyra, por su parte, compartió su anhelo de disfrutar la temporada con su familia, reflexionando sobre los recuerdos de su infancia en la ciudad.

Trayectoria Confiable

Rottemberg se asienta en la confianza en sus actores y en su experiencia, anunciando la temporada 2026 con mucho tiempo de anticipación. «La audiencia de Mar del Plata busca las obras de Buenos Aires que no pudo ver», revela, enfatizando la conexión entre ambas ciudades.

Espectáculos Confirmados

Este año se disponen varias obras aclamadas:

La comedia ¿Quién es quién?, protagonizada por Silveyra y Brandoni, comenzará a presentarse en el Teatro Atlas a inicios de enero. La historia, que figura un matrimonio atrapado en la rutina, promete diversión y reflexión a través de diálogos ingeniosos.

Risas y Emoción

Llegando el 26 de diciembre, La cena de los tontos hará su debut en el Neptuno, brindando situaciones cómicas mediante un grupo de amigos que organizan cenas y exponen a sus «invitados tontos».

Desde el 6 de diciembre, el musical Pretty Woman contará con la participación de Florencia Peña y Juan Ingaramo, desplegando una experiencia vibrante con una orquesta en vivo.

Comprometidos con la Diversión

Por su parte, el equipo de Sex reafirmó su conexión con el mar y el verano, prometiendo un entretenimiento desenfadado y sensual sin tabúes.

Entradas Accesibles

Como novedad, Rottemberg anunció que se mantendrán precios accesibles para atraer al público, con entradas en un sector específico de las plateas por 35,000 pesos hasta marzo.

Conmemoraciones Importantes

Este año no solo se esperan risas, sino que Mar del Plata celebrará el 40 aniversario del estreno de Made in Lanús, una obra fundamental que regresa con un elenco renovado.