La BBC investiga el tráfico de partes humanas como «amuletos mágicos» en África

Familias en luto, rituales oscuros y un sistema judicial ineficaz marcan la vida en Sierra Leona, tras el descubrimiento de una red de traficantes de partes humanas. Esta investigación revela un fenómeno desgarrador y misterioso.

Una madre en busca de justicia

La historia de Sallay Kalokoh, madre de Papayo, un niño de 11 años asesinado en un ritual de magia negra, ilustra la angustiante realidad de muchas familias en Sierra Leona. A pesar de sus esfuerzos, aún no hay respuestas sobre la muerte de su hijo, quien fue encontrado con partes de su cuerpo mutiladas.

Rituales de miedo y silencio

El asesinato de Papayo ocurrió tras salir a vender pescado. Su familia lo buscó durante dos semanas y finalmente encontró su cuerpo en un pozo. “Siempre les advertimos a nuestros hijos sobre el peligro. No deben aceptar regalos de desconocidos”, dice Sallay, reflejando un temor omnipresente en su comunidad, donde los crímenes relacionados con la magia negra son comunes.

La inacción de las autoridades

La policía no identificó oficialmente el caso como un asesinato ritual, lo que agrava la frustración de las familias como la de Sallay. En un terreno de escasos recursos, donde la mayoría de los casos quedan sin resolver, los crímenes pasan desapercibidos.

“Las creencias en la brujería están tan arraigadas que los agentes muchas veces sienten temor de investigar», añade Sallay, quien busca justicia para su hijo.

Una investigación encubierta

Con el fin de descubrir más sobre este fenómeno, un equipo de periodistas de BBC Africa Eye se infiltró en el mundo del tráfico de partes humanas. Encontraron a dos supuestos practicantes de juju que ofrecían partes del cuerpo para rituales a clientes adinerados, prometiendo poder y prosperidad.

Rituales y amenazas durante las elecciones

Durante un encuentro encubierto, un hombre de nombre Kanu, oculto tras una máscara ceremonial, reveló que trabajaba con políticos en Guinea y otros países. Aseguró que en temporada electoral, los riesgos de secuestros aumentan, lo que obliga a los padres a proteger aún más a sus hijos.

El oscuro comercio de vidas

En una segunda cita, Kanu mostró lo que decía ser un cráneo humano. “Aquí es donde colgamos las partes humanas. Sacrificamos y la sangre fluye”, comentó, mientras ofrecía costos exorbitantes por partes del cuerpo. Esta situación dejó al equipo periodístico en estado de alerta.

Leyendas urbanas y realidades sombrías

A menudo, las investigaciones no resultan en arrestos, ya que muchos crímenes se ocultan bajo la sombra de supersticiones. “El 90% de los perpetradores escapan a la justicia”, menciona Emmanuel Sarpong Owusu, experto en crímenes rituales en África.

La lucha por la igualdad de justicia

Sierra Leona, un país marcado por la pobreza y los traumas del pasado, enfrenta obstáculos significativos en su camino hacia la justicia. Las víctimas, como Fatmata Conteh, una peluquera asesinada este año, son símbolo de una sociedad que busca desesperadamente respuestas y paz. Su familia teme que su caso, al igual que el de muchos otros, quede sin resolución.

Mientras las comunidades cargan con el peso de estos crímenes atroces, se mantiene la esperanza de un cambio, un deseo de que estas historias de tragedia impulsen acciones concretas en busca de justicia y protección para los más vulnerables.