La biblioteca transforma la cultura en libertad en Soto del Real

En la Biblioteca Municipal de Soto del Real, ubicada a solo 50 kilómetros de Madrid, las páginas de los libros rompen muros y prejuicios. A través de su innovador programa, "Libros que Saltan Muros", se busca transformar la vida de los internos del Centro Penitenciario Madrid V.

Desde 2018, el bibliotecario Juan Sobrino ha liderado esta iniciativa que convierte la cárcel en un espacio de inclusión y crecimiento cultural. “La biblioteca debe trascender sus propias paredes”, afirma Sobrino, quien enfatiza la importancia de llevar la cultura a quienes más la necesitan.

Una Iniciativa Transformadora: Club de Lectura

El programa comenzó con un club de lectura mixto, donde internos y personas de la comunidad interactúan en el amor por los libros. “La metodología es similar a cualquier otro club, pero con el valor añadido de la diversidad de experiencias”, explica Sobrino.

Este espacio inicial ha dado paso a una variedad de talleres creativos, que incluyen desde literatura hasta actividades artísticas, como la creación de cometas, que al ser lanzadas, ofrecen una sensación de libertad a los internos.

Innovación en la Lectura: Fiesta de la Lectura y Cuentos que Hilan Vidas

Entre las actividades más destacadas se encuentra la Fiesta de la Lectura, un evento único donde cerca de 100 personas se reúnen para leer en conjunto. “Convertir la lectura en un hecho social es un objetivo esencial para nosotros”, afirma Sobrino. Este evento inaugural es un verdadero hito dentro del ámbito penitenciario.

Otro emocionante proyecto es Cuentos que Hilan Vidas, que permite a los padres internos grabarse leyendo cuentos a sus hijos. Este vínculo emocional es fundamental para aquellos que enfrentan la difícil realidad de la separación familiar.

Conexiones Más Allá de las Paredes: Correspondencias y Construyendo Puentes

El programa también fomenta las conexiones entre el interior y el exterior a través de iniciativas como Correspondencias sin acuse de recibo, donde internos intercambian cartas con personas de diversas instituciones. “Es una forma de empatizar con las experiencias ajenas”, comenta Sobrino.

Además, en colaboración con el evento ‘Leer Iberoamérica Lee’, se establece un intercambio cultural que conecta a internos de Soto del Real con sus pares en Buenos Aires, generando puentes de entendimiento.

Innovación y Empatía: Proyectos Que Surgen del Corazón

Entre los programas más creativos se encuentran el Taller Leyendo con mi Mejor Amigo, donde perros entrenados ayudan a los internos a disfrutar de la lectura sin juicios, y Biblioteca Humana, que permite a los internos convertirse en “libros” que comparten sus historias y retos.

Un Futuro de Inclusión Cultural y Empoderamiento

El objetivo final de Sobrino es hacer del auditorio del penal un espacio cultural accesible para la comunidad local. “Queremos romper las barreras que separan a la población reclusa de la sociedad”, afirma. Su visión va más allá de la reinserción, buscando cultivar nuevas oportunidades a través del arte y la cultura.