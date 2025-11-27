La Bombonera, posible sede de la final de la Libertadores

La emoción crece en Boca Juniors tras confirmar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, alimentando la esperanza de que la final del prestigioso torneo se juegue en su emblemático estadio.

La Bombonera, un ícono del fútbol sudamericano, figura entre las opciones que evalúa la Conmebol para la gran final del certamen. Sin embargo, todavía se trata de un rumor, ya que no se han llevado a cabo inspecciones ni se ha realizado un anuncio oficial al respecto.

La Bombonera Cumple con los Requisitos de la Conmebol

La Conmebol tiene ciertos criterios para la selección de sedes, que incluyen capacidad mínima, certificación del campo de juego, conectividad, infraestructura y un adecuado nivel de iluminación. En este sentido, La Bombonera se ajusta a todas estas exigencias.

Un Estadio con Historia y Tradición

La rica historia de La Bombonera le añade un valor simbólico significativo; con 11 finales de Copa Libertadores a su haber, la mayoría de ellas con Boca como protagonista, es el segundo estadio en el que más finales se han disputado. La última vez fue en 2018, cuando albergó el partido de ida contra River Plate.