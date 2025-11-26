La búsqueda de Juana y Pedro sigue, a pesar de los plazos vencidos

La saga de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales sigue su curso con la certeza de que las investigaciones no cesan. El fiscal Cristian Olazábal confirmó que, a pesar de los plazos operativos superados, la búsqueda se intensifica en múltiples frentes.

En una reciente entrevista con el programa Actualidad 2.0, Olazábal destacó que la División Búsqueda de Personas continúa realizando tareas en terreno, impulsadas por nuevos datos y pistas que emergen continuamente en el desarrollo del caso. “La investigación se mantiene abierta al igual que cualquier otra en Comodoro Rivadavia”, aseguró el fiscal.

Se Aguardan Resultados Esenciales

Uno de los puntos críticos en esta investigación es la espera de pericias vitales, específicamente los cotejos de ADN. Según Olazábal, la demora en la recepción de estos informes ha complicado la formulación de una hipótesis clara sobre la desaparición de ambos individuos. Sin embargo, se prevé que los resultados estén disponibles la próxima semana.

“Contar con estos informes nos permitirá tener un panorama más definido sobre la situación”, afirmó el fiscal, enfatizando la relevancia de estas pruebas no solo para avanzar en la investigación, sino también para brindar respuestas a la comunidad patagónica que sigue atentamente el caso.