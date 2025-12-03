La Cámpora plantea nuevas exigencias y aumenta la incertidumbre sobre el endeudamiento de Kicillof

Axel Kicillof se encuentra en una encrucijada crucial, ya que busca la aprobación de un ambicioso plan de endeudamiento de más de 3.500 millones de dólares en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Este movimiento es esencial para su gestión, y los debates están cargados de presiones y tensiones.

Presiones desde Todos los Frentes

En la antesala de la sesión de Diputados de este miércoles, los intendentes radicales han tomado una postura decisiva. Aunque no votan, influyen en las decisiones de los legisladores. En un comunicado, manifestaron su apoyo al pedido de Kicillof, argumentando la necesidad de un fondo específico para que las 135 comunas puedan planificar y garantizar la gobernabilidad.

Acordando un Fondo Específico

Kicillof se ha comprometido a destinar hasta $350.000 millones del paquete de endeudamiento solicitado. Esta estrategia busca asegurar la distribución equitativa de los recursos entre los municipios, utilizando criterios objetivos como el código de coparticipación municipal (CUD), permitiendo que cada comuna gestione sus prioridades según sus realidades económicas.

La Controversia en el Destino de los Fondos

A pesar de este consenso, ha surgido un sector dentro de la Legislatura que busca establecer una comisión bicameral para decidir el destino de los fondos, una propuesta que la Gobernación rechaza enérgicamente.

La Oposición Toma Posición

En este clima de tensión, Sebastián Pareja, representante de La Libertad Avanza en Buenos Aires, ha expresado su desconfianza hacia el endeudamiento propuesto por Kicillof, tildándolo de una “locura” que no debería ser apoyada. Esta crítica aumenta la presión sobre los legisladores del PRO, quienes enfrentan el dilema de si avalar la iniciativa del gobernador.

Kicillof Ante la Oposición

Kicillof, consciente de la creciente presión, ha realizado un llamado urgente a intendentes y legisladores, enfatizando que el recorte de fondos por parte del gobierno nacional ha colocado a las finanzas provinciales en una situación crítica. Denunció que se han sustraído 12,9 billones de pesos, lo que convierte la aprobación del endeudamiento en una necesidad inminente para garantizar el funcionamiento de la provincia.

Perspectivas Divergentes

Contrastando con la visión del gobernador, Pareja sostiene que una provincia con tantos recursos debería manejarse de manera que no requiera endeudarse de tal forma, planteando dudas sobre la gestión actual.

Negociaciones y Alternativas

Mientras el futuro del endeudamiento sigue siendo incierto, el oficialismo explora diferentes ofertas para atraer a los legisladores opositores, incluyendo la posibilidad de otorgar cargos relevantes en el directorio del Banco Provincia y otros organismos provinciales, que tienen sueldos atractivos y estabilidad laboral.

La Necesidad de Recursos Urgentes

Para Kicillof, el posible endeudamiento es fundamental para implementar el Presupuesto recién aprobado, que incluye un gasto anual de 41,5 billones de pesos. Sin estos fondos, la gobernación corre el riesgo de un colapso financiero que podría amenazar el pago de aguinaldos a los empleados estatales.

Hasta ahora, el oficialismo ha logrado algunas victorias, pero la verdadera prueba será conseguir el respaldo legislativo necesario que, para muchos, es considerado el único aspecto realmente importante en esta lucha por la estabilidad financiera de la provincia.