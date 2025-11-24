La confianza en Javier Milei crece un 17,5% en noviembre

En un contexto postelectoral, la confianza hacia la gestión de Javier Milei se eleva notablemente, aunque aún está por debajo de los niveles de 2024. Descubre los detalles de este incremento en la percepción pública y su significado.

Según un reciente informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza en el Gobierno de Javier Milei creció un 17,5% en noviembre en comparación con el mes anterior, aunque permanece un 7,3% por debajo del mismo mes del año pasado.

Resultados del Relevamiento

El estudio se llevó a cabo entre el 3 y el 14 de noviembre, semanas después de las elecciones legislativas donde La Libertad Avanza se destacó como la fuerza más votada.

Si analizamos la situación en relación con los anteriores mandatos, la confianza se encuentra un 16,8% por debajo de noviembre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri y un 69,8% por encima de noviembre de 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Recuperación y Crecimiento de Componentes

Las mejoras registradas en octubre y noviembre han compensado las caídas de agosto y septiembre, alcanzando el nivel más alto desde febrero de 2025. Todos los componentes del índice mostraron un crecimiento en noviembre:

Capacidad: +18,6%

+18,6% Honestidad: +12,4%

+12,4% Eficiencia: +12,6%

+12,6% Gobierno: +30,6%

+30,6% Interés: +16,8%

Cambios en la Jerarquía de Subíndices

Este mes es notorio un cambio en la jerarquía de los subíndices. Capacidad ha superado a Honestidad, mientras que Gobierno ha pasado a ocupar un lugar superior a Interés, que permanece rezagado.

Diferencias entre Grupos Sociales

El informe revela que persisten las disparidades entre distintos grupos sociales. La confianza es mayor entre hombres que mujeres, así como entre los jóvenes de 18 a 29 años y mayores de 50 en comparación con el grupo de 30 a 49 años. Además, quienes tienen educación secundaria completa o superior, no han sido víctimas de delitos, o son optimistas sobre la situación económica, muestran mayores niveles de confianza.

El único segmento que experimentó un descenso es el de menor nivel educativo. En términos geográficos, mientras el interior del país presenta los niveles más altos de confianza, el Gran Buenos Aires ha superado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta métrica.

Conoce a Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, los nuevos ministros de Javier Milei