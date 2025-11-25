La controvertida designación de Milei: Primer militar como ministro de Defensa en Argentina desde la democracia

La Historia se Reescribe: Un Militar al Frente del Ministerio de Defensa en Argentina

El nombramiento del general Carlos Alberto Presti como nuevo Ministro de Defensa marca un hito significativo en la política argentina tras décadas de liderazgo civil.

El Gobierno argentino ha anunciado que el general Carlos Alberto Presti, actual comandante del Ejército, asumirá como Ministro de Defensa. Este es el primer nombramiento militar en más de 40 años, desde el fin del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.

Un Cambio Histórico

La Oficina del Presidente (OPRA) confirmó que el Teniente General Presti dejará su puesto como Jefe del Estado Mayor General del Ejército para ocupar el cargo ministerial. Este acto implica un cambio en la tradición argentina, donde hasta ahora, civiles habían liderado el ministerio tras el regreso de la democracia.

Reacciones en la Sociedad

El nombramiento ha generado una ola de reacciones. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación, calificando la decisión de «provocación» hacia las víctimas del pasado régimen militar que dejó un saldo de miles de desaparecidos. Estela de Carloto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, ha manifestado su desacuerdo. «No corresponde. Esta idea de poner a un militar en un lugar que no le corresponde está fuera de lugar», afirmó.

El Contexto Histórico

Desde el regreso a la democracia, los gobiernos han optado por civiles para el puesto de Ministro de Defensa, considerándolo una forma de evitar la repetición de los abusos de poder que marcaron la dictadura. Sin embargo, la elección de Presti ha despertado debates sobre el rol de los militares en la política actual.

Puntos de Vista Divididos

Por otro lado, algunos apoyan la decisión. «El presidente Milei le está proporcionando a los militares una oportunidad que merecen», comentó el analista político Bryan J. Mayer. A pesar de las críticas, la designación ha sido defendida por el ministro saliente, quien confía en que Presti hará una gestión sobresaliente basada en su capacidad y lealtad al país.

Carlos Alberto Presti: Un Breve Perfil