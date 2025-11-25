La controvertida designación de Milei: Primer militar como ministro de Defensa en Argentina desde la democracia

La Historia se Reescribe: Un Militar al Frente del Ministerio de Defensa en Argentina
El nombramiento del general Carlos Alberto Presti como nuevo Ministro de Defensa marca un hito significativo en la política argentina tras décadas de liderazgo civil.
El Gobierno argentino ha anunciado que el general Carlos Alberto Presti, actual comandante del Ejército, asumirá como Ministro de Defensa. Este es el primer nombramiento militar en más de 40 años, desde el fin del régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.
Un Cambio Histórico
La Oficina del Presidente (OPRA) confirmó que el Teniente General Presti dejará su puesto como Jefe del Estado Mayor General del Ejército para ocupar el cargo ministerial. Este acto implica un cambio en la tradición argentina, donde hasta ahora, civiles habían liderado el ministerio tras el regreso de la democracia.
Reacciones en la Sociedad
El nombramiento ha generado una ola de reacciones. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación, calificando la decisión de «provocación» hacia las víctimas del pasado régimen militar que dejó un saldo de miles de desaparecidos.
Estela de Carloto, líder de Abuelas de Plaza de Mayo, ha manifestado su desacuerdo. «No corresponde. Esta idea de poner a un militar en un lugar que no le corresponde está fuera de lugar», afirmó.
El Contexto Histórico
Desde el regreso a la democracia, los gobiernos han optado por civiles para el puesto de Ministro de Defensa, considerándolo una forma de evitar la repetición de los abusos de poder que marcaron la dictadura. Sin embargo, la elección de Presti ha despertado debates sobre el rol de los militares en la política actual.
Puntos de Vista Divididos
Por otro lado, algunos apoyan la decisión. «El presidente Milei le está proporcionando a los militares una oportunidad que merecen», comentó el analista político Bryan J. Mayer.
A pesar de las críticas, la designación ha sido defendida por el ministro saliente, quien confía en que Presti hará una gestión sobresaliente basada en su capacidad y lealtad al país.
Carlos Alberto Presti: Un Breve Perfil
Presti, nacido en 1966 en Buenos Aires, tiene una larga trayectoria militar. Ha ocupado varios roles clave, incluyendo el de comandante de la IV Brigada Aerotransportada y como director del Colegio Militar. Su designación ya había sido anticipada durante la campaña electoral de Milei.
Es importante destacar que Presti proviene de una familia con profundas raíces militares, lo que ha suscitado más críticas, especialmente debido a las acusaciones contra su padre por crímenes de lesa humanidad en el pasado.