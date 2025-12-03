La corrupción, el gran reto de Argentina: causas de la creciente preocupación y el papel de Karina Milei

La inquietud por la corrupción se ha convertido en el problema más urgente del país, relegando a la inflación y la inseguridad. Este fenómeno ha escalado en la agenda pública desde hace ocho meses, generando un cambio notable en la percepción ciudadana.

La preocupación por la corrupción ha tomado protagonismo en Argentina durante el 2025. Un reciente estudio revela que este tema ha sido catalogado como la principal preocupación ciudadana durante ocho meses consecutivos, algo inédito en un país donde la inflación y la inseguridad suelen dominar el discurso.

Raúl Timerman y el Virus de la Corrupción

En este contexto, el renombrado analista político Raúl Timerman participó en el programa Bienvenidos al Tren, por Bravo TV, donde profundizó en cómo este cambio ha reconfigurado las prioridades sociales. Timerman señaló que el surgimiento de esta inquietud se remonta al “caso Libra” en febrero, un evento que transformó la percepción pública sobre las irregularidades gubernamentales. “Desde entonces, la percepción de la corrupción se ha consolidado como el mayor desafío para Argentina”, afirmó.

La Corrupción Abarca a Todos los Sectores

Los resultados de encuestas revelan que esta preocupación no se circunscribe a un solo espectro político. El electorado del peronismo, así como los votantes de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, también posicionan la corrupción como su principal inquietud. Este fenómeno trasciende clases sociales y generaciones, acentuándose en un contexto de creciente pobreza y desconfianza hacia la clase dirigente.

Percepción de la Corrupción en las Elecciones

Un estudio de la consultora Tres Punto Cero descubrió que los votantes relacionan a figuras como Karina Milei y el kirchnerismo con la corrupción. Curiosamente, independientemente de las inclinaciones políticas, el nombre de Karina aparece repetidamente, algo que sorprende a Timerman. “La imagen de Karina en el gobierno es negativa”, indicó, sugiriendo un creciente cuestionamiento sobre quién realmente toma las riendas del gobierno.

Involucramiento en Prácticas Corruptas

Al indagar sobre qué sectores son percibidos como los más corruptos, los encuestados señalaron que “los presidentes y su entorno” ocupan el primer lugar, con más del 40% de menciones, seguidos por funcionarios, legisladores, sindicalistas y empresarios. Este escenario refleja una crisis de legitimidad en la política que roza niveles históricos de desaprobación.

Un Futuro Enfocado en la Transparencia

Para Timerman, la persistente preocupación por la corrupción augura un año electoral donde la transparencia y la responsabilidad institucional estarán en el centro del debate. Este tema, que antes era considerado esporádico, se ha consolidado como una preocupación profunda y generalizada entre los argentinos.

BR/DCQ