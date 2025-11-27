«La Corte Suprema de Francia ratifica la condena a Sarkozy por financiamiento ilegal de campaña»

El ex presidente francés enfrenta una sentencia definitiva tras la negativa del máximo tribunal del país de aceptar su apelación en la controvertida causa de financiamiento ilegal durante su campaña de 2012.

La Corte de Casación de Francia ha cerrado las puertas a la última apelación de Nicolás Sarkozy en el caso Bygmalion, confirmando una sentencia que lo condena a un año de prisión por irregularidades en su fallida campaña presidencial.

Detalles del Caso Bygmalion

En febrero de 2024, el Tribunal de Apelación dictó una sentencia de un año de prisión, de la cual seis meses fueron suspendidos, tras descubrir un elaborado sistema de doble facturación que encubría el costo real de la campaña, que alcanzó casi 43 millones de euros, muy por encima del límite legal de 22,5 millones.

Los gerentes de campaña de Sarkozy, pertenecientes al partido UMP (actualmente conocido como Los Republicanos), utilizaron facturas falsas para disimular los gastos, cargando costos que debían ser atribuibles a su campaña a la UMP bajo pretextos de convenciones ficticias.

Veredicto de la Corte

La Corte de Casación no reexaminó la totalidad del caso, sino que verificó la correcta aplicación de la ley durante el juicio. En su pronunciamiento, reafirmó que el delito de financiamiento ilegal fue completamente comprobado, confirmando que el ex presidente estaba al tanto de los gastos que superaban lo permitido por la legislación.

Asimismo, se ratificó la participación de su gerente de campaña y dos ejecutivos de UMP, acusados de haber colaborado intencionadamente en el esquema. Con esto, la sentencia de Sarkozy es considerada definitiva y no admite más apelaciones.

El Futuro de Sarkozy

A pesar de la condena, Sarkozy no cumplirá la pena tras las rejas: podrá ser sometido a arresto domiciliario parcial o estar bajo supervisión con un dispositivo electrónico.

Sus abogados han declarado que el ex mandatario «reconoce el rechazo de su apelación» y están considerando llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Otros Problemas Legales

Sarkozy enfrenta un futuro complicado, ya que en septiembre fue hallado culpable de conspiración criminal por haber buscado financiamiento ilegal del difunto dictador libio Muamar Gadafi para su campaña de 2007. En ese juicio, recibió una condena de cinco años de prisión con una multa de 100,000 euros y una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.

A pesar de haber sido enviado a la prisión La Santé en París, fue liberado bajo supervisión judicial tras tres semanas. Actualmente, se prepara para el juicio de apelación en el caso libio, programado entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2026.

Además, en diciembre de 2024, la Corte de Casación ya había confirmado otra condena en su contra en el caso de escuchas telefónicas, conocido como el «asunto Bismuth», que lo sentenció a un año de prisión bajo monitoreo electrónico por corrupción e influencias indebidas.

Así, Sarkozy utilizó un brazalete electrónico desde febrero hasta mayo de 2025, obteniendo una libertad condicional a mitad de su sentencia.