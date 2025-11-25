La Cumbre CITES reaviva la polémica del marfil

La gran Conferencia CITES en Uzbekistán comienza con debates cruciales sobre la protección de tiburones, la regulación del comercio de anguilas y la lucha contra la venta ilegal de marfil y cuernos de rinoceronte.

Las Especies en el Centro del Debate

Desde el lunes y hasta el 5 de diciembre, la histórica ciudad de Samarcanda reúne a delegados de más de 180 naciones y expertos en conservación para abordar la protección de aproximadamente 36,000 especies de fauna y flora. La Convención CITES es el principal organismo internacional encargado de regular el comercio de especies silvestres desde 1973, clasificando a los animales y plantas en tres apéndices según su nivel de amenaza.

Tiburones en Peligro: Propuestas para su Protección

Uno de los puntos más controversiales de esta conferencia es la propuesta para incrementar la protección de siete especies de tiburones, entre las cuales se encuentra el tiburón oceánico de puntas blancas, actualmente en grave peligro. Si se aprueba su inclusión en el Apéndice I, se prohibiría casi por completo su comercio, debido a la crítica situación provocada por la demanda global de aletas.

La Caza Ilegal y sus Consecuencias

Otra cuestión candente es el debate sobre las jirafas y la solicitud de relajar las prohibiciones sobre su comercio, así como la presión para limitar aún más la venta de cuernos de rinoceronte y marfil de elefante. Estas especies están bajo constante amenaza debido a la caza furtiva en África y Asia, lo que genera un conflicto entre diversos actores, incluidos gobiernos y conservacionistas.

Los Altos Riesgos de Comercio de Anguilas

La protección de las anguilas ha generado tensiones considerables, especialmente la anguila europea, cuyo valor gastronómico en Asia es muy alto. Japón ha expresado su oposición a que nuevas especies se sumen a la lista de regulación, argumentando que esto afectaría su industria alimentaria.

El Controversial Comercio de Marfil

Namibia y otros países africanos buscan autorización para comercializar sus reservas de marfil y cuernos de rinoceronte, alegando la necesidad de financiación para programas de conservación. Sin embargo, organizaciones ecologistas advierten que permitir este comercio, aunque sea legal, podría reactivar el tráfico ilegal de estas especies.

La Lucha Continua por la Conservación

Las discusiones en la COP de CITES de Samarcanda serán decisivas para el futuro de muchas especies en peligro. Las decisiones que tomen los participantes no solo impactarán el comercio internacional de vida silvestre, sino que establecerán el rumbo de la conservación durante los próximos años.

Un Megazoológico en la Mira

Además de los debates sobre pesca y comercio de marfil, la conferencia también abordará la situación del megazoológico de Vantara, en India, que enfrenta acusaciones de irregularidades en la importación de fauna. Aunque India se defiende, las alegaciones podrían desempeñar un papel crucial en las discusiones sobre el bienestar animal y la regulación internacional.