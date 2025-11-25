La ex CNN se transformará en StreAM 950 el próximo año

El 19 de diciembre marcará el final de la era de CNN Radio Argentina AM 950, pero también el nacimiento de una nueva etapa como StreAM 950, un multimedio que promete reintegrar la radio al nuevo universo del streaming.

Luego de una serie de rumores, se ha confirmado que la emblemática radio, reconocida históricamente como Radio Belgrano, cesará su programación el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, el equipo directivo ha anunciado que en enero de 2026 regresará bajo el nombre de StreAM 950, aspirando a convertirse en un referente multimedia 360.

La Visión de Marcelo González

Marcelo González, el propietario y creador de esta innovadora propuesta, expresó: “En un mundo donde el consumo de contenidos se consume sin distinción de formatos, el nuevo nombre representa un giro estratégico hacia un multimedio integral y multiplataforma, que respeta la esencia de la radio AM mientras se proyecta en la era del streaming”.

La Radio como Corazón del Multimedio

StreAM 950 se basará en los mismos principios informativos que han caracterizado a la emisora, manteniendo la tradición de ofrecer noticias frescas y verificadas. Sin embargo, su propuesta se verá enriquecida con streaming en vivo, transmisiones por YouTube, contenido desarrollado para redes sociales y un sistema de podcasts que permitirá acompañar a los oyentes en diversos momentos del día.

Nombres que Vendrán

Se anticipa que, a mediados de diciembre o principios de enero, la emisora revelará los primeros nombres de los nuevos conductores que formarán parte de esta renovada etapa, mientras que, a partir del cierre de su programación, solo emitirá música.

Un Reconocimiento a la Cultura: Rock & Pop 95.9

Recientemente, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires homenajeó a FM Rock & Pop 95.9 por sus 40 años de trayectoria. Durante un emotivo acto, se destacó la importancia cultural de la emisora, reunidos en un evento que celebró su impacto en generaciones.

Palabras de Agradecimiento

Julián Pento Echevarría, director actual de la radio, y Roberto Bobby Flores, figura emblemática de la emisora, recibieron el reconocimiento por su labor. El legislador Alejandro Grillo resaltó la relevancia de Rock & Pop: “Es una usina de cultura, emociones y pasiones que ha amplificado voces y generado libertad”.

Novedades en el Éter: “Los Imprescindibles”

En un panorama donde el humor se mezcla a menudo con críticas agresivas, el programa “Los Imprescindibles” destaca por su formato único. Conducido por Darío Ibazeta, el ciclo comienza su tercera temporada en Radio Splendid AM 990, combinando entrevistas, análisis y humor con un enfoque perspicaz sobre la realidad. Junto a un talentoso equipo de colaboradores, el programa promete ofrecer una mirada fresca sobre los temas del día.