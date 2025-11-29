La financiera de Chiqui Tapia descarta acusaciones como infundadas

La empresa financiera Sur Finanzas, bajo la lupa de la justicia, salió a defenderse ante las acusaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos, asegurando que son completamente infundadas.

La fiscal Cecilia Incardona ha iniciado una investigación en contra de Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quien mantiene un fuerte vínculo con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA. La firma emitió un comunicado este viernes para aclarar su posición tras las acusaciones.

Defensa de Sur Finanzas Frente a Acusaciones

“Ante las infundadas acusaciones realizadas en algunos medios en los últimos días, queremos tranquilizar a nuestros clientes y aclarar lo siguiente”, comenzó el comunicado oficial de la empresa, que no incluía firma y estaba respaldado solo por su membrete.

Compromiso con la Transparencia

Sur Finanzas destacó su inversión en publicidad y su deseo de ser visibles, señalando que han promocionado su marca en camisetas de destacados clubes de fútbol argentinos. “No somos una entidad que busque ocultar nuestras operaciones”, afirmó la empresa.

Colaboración con la Justicia

La entidad también abordó las inquietudes relacionadas con su clientela. “Todos los servicios que brindamos cumplen con la normativa vigente. Si alguna persona o empresa que utilizó nuestras plataformas actuó de manera inapropiada, la Justicia determinará su culpabilidad. Contamos con toda la disposición para colaborar”, aseguraron.

Autorizaciones Regulatorias y Operaciones

Además, enfatizaron que poseen todas las autorizaciones pertinentes del Banco Central de la República Argentina para llevar a cabo sus operaciones. “Es importante señalar que Sur Finanzas no realiza compraventa de criptoactivos”, aclararon.

Compromiso con la Legalidad

Por último, la empresa reiteró su disposición a cooperar con la Justicia, asegurando que “siempre actuamos dentro de la ley” y están dispuestos a satisfacer todos los requerimientos legales necesarios.