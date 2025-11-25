La fortuna de los Trump se desploma tras caída de Bitcoin

Los proyectos de criptomonedas asociados a Donald Trump enfrentan una crisis sin precedentes, con pérdidas que superan el 90%. Un análisis del entorno revela los efectos devastadores en la fortuna familiar.

La reciente caída del valor de Bitcoin (BTC) ha afectado seriamente a las finanzas de la familia Trump, que ha visto desaparecer cerca de 1.000 millones de dólares en tan solo dos meses.

Según cálculos de Bloomberg, el patrimonio de la familia pasó de 7.700 millones de dólares a 6.700 millones entre septiembre y noviembre, coincidiendo con una drástica caída en el precio de Bitcoin, que bajó de 87.000 dólares a su nivel más bajo en siete meses después de alcanzar un récord histórico de 126.000 dólares en octubre.

Proyectos cripto y el desplome de activos

La familia Trump está involucrada en varios proyectos dentro del ecosistema criptográfico, como el Trump Media & Technology Group (DJT), cuyo valor se desinfló de 2.000 millones a 1.300 millones de dólares. Otros activos, como World Liberty Financial y American Bitcoin Corp., también se ven comprometidos, con Eric Trump ocupando un puesto ejecutivo en la última.

Memecoins en problemas

Uno de los activos más dañados es la memecoin Official Trump (TRUMP), que ha reflejado una caída del 25% desde agosto, lejos de los valores iniciales tras su lanzamiento. Informes indican que incluso la Trump Coin ha sufrido un descalabro de más del 90% desde su punto más alto.

Un contexto difícil para el liderazgo criptográfico

A pesar de que Trump busca reforzar su imagen en la comunidad cripto con un discurso favorable a las criptomonedas y una reciente decisión de indultar al fundador de Binance, Changpeng Zhao, el mercado ha mostrado su fragilidad. Este retroceso pone en evidencia las debilidades inherentes de las inversiones en criptomonedas.

El efecto en Satoshi Nakamoto

La caída de Bitcoin también ha repercutido en el patrimonio de Satoshi Nakamoto, cuyo valor se ha visto reducido drásticamente, pasando de 138.000 millones de dólares en octubre a aproximadamente 96.000 millones.

Este retroceso se atribuye al desplome general del mercado, que ha llevado a la criptomoneda a registrar pérdidas de más del 30% respecto a su máximo histórico y afecta a los 1,1 millones de BTC que se le asignan a Nakamoto, identificados a través del modelo «Patrón Patoshi».

Un misterio sin resolver

Las billeteras asociadas a Nakamoto permanecen intactas desde hace más de diez años, sin movimientos ni gastos, lo que intensifica el misterio alrededor de la identidad y los motivos del creador de Bitcoin. Su posición en la lista de las personas más ricas del mundo ha cambiado, cayendo del puesto 11 al 20, justo por debajo de Bill Gates.