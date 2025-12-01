La Gran Diva Joven de la Ópera: Maestra de Verdi, Puccini y Más

La talentosa soprano estadounidense Nadine Sierra, junto al pianista Bryan Wagorn, ofrecerá el cierre del Ciclo Aura en el emblemático Teatro Colón, prometiendo una noche inolvidable llena de música y emoción.

Una Voz que Conquista

Considerada una de las artistas más destacadas de la ópera contemporánea, Nadine Sierra ha conquistado el corazón del público internacional con su voz clara y técnica impecable. Críticos la han catalogado como “la gran diva joven de la ópera”, destacando su capacidad para transmitir emoción a través de su arte.

Un Recital Único

El recital solista que ofrecerá incluye un variado programa con arias de ópera y repertorio de música de cámara. En sus palabras, Sierra expresa: “No he estado aquí muchas veces, y para muchos será la primera vez que me escuchen en vivo. Quiero mostrar el amplio espectro de mi voz a los oyentes”.

Conectando con el Público

Sierra menciona que la libertad de un recital le permite conectar directamente con su audiencia: “En una producción de ópera siempre hay una cuarta pared, pero en mis recitales, gran parte del concierto también depende de las reacciones del público”, comparte emocionada.

Explorando Personajes Icónicos

En el recital, interpretará “Ah, je veux vivre”, un aria de Juliette que abunda en energía y frescura. La soprano ha compartido que este rol llegó más tarde en su carrera y le ha permitido explorar un equilibrio entre la juventud del personaje y la madurez de la música.

Emociones en Canciones

Cantar “È strano…Ah, fors’è lui…Sempre libera” es como narrar una ópera en minutos. Para Sierra, la estructura de la música de Verdi facilita la creación de emociones intensas en un corto período. “La progresión de la música es perfecta para un recital, incluso sin una puesta en escena”, explica.

Un Toque de Brasil

El repertorio también incluirá música brasileña, un estilo que Sierra ha descubierto y que resuena profundamente en su expresión vocal. “El portugués tiene una suavidad que influye en el sonido que produzco. Este tipo de música me permite mostrar un lado más íntimo de mi voz”, asegura.

La Mente de una Artista

Con una agenda agitada, Nadine maneja el estrés de manera efectiva, disfrutando de la bendición de poder hacer lo que ama. “Mi voz está evolucionando hacia un color más oscuro y dramático, pero lo hago lentamente, sin apresurarme”, menciona sobre su trayectoria.

Un Mensaje Especial

Si pudiera invitar a alguna figura histórica, escogería a Verdi y le diría “gracias” por su legado musical. Nadine Sierra, con su inigualable talento, promete transformar la experiencia del Ciclo Aura en el Teatro Colón el próximo miércoles 3 a las 20:00 horas.