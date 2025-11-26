La Iglesia reafirma la importancia del matrimonio y la monogamia

El Vaticano reafirma su compromiso con la monogamia al presentar el documento "Una Caro, Elogio de la Monogamia", subrayando el valor del matrimonio y la dignidad de la mujer en el contexto de la unión conyugal.

En una reciente conferencia de prensa, el 25 de agosto, el Vaticano presentó una importante guía doctrinal que reafirma la importancia del matrimonio monogámico, justo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El cardenal Víctor Manuel Fernández y la profesora Meridiona Giuseppina De Simone abordaron cómo esta visión se fundamenta en enseñanzas bíblicas y en la doctrina papal, proponiendo una reflexión profunda sobre la convivencia matrimonial.

La Doctrina en la Era Moderna

El documento «Una Caro» se basa en interpretaciones de las Sagradas Escrituras, abogando por una relación matrimonial que sea exclusiva y digna. Según el cardenal, “el amor exclusivo implica la renuncia a muchas otras posibilidades”, lo que sienta las bases para una unión sólida y respetuosa entre el hombre y la mujer.

Un Llamado a la Dignidad

En el marco de la presentación, se hizo hincapié en que la dignidad de la mujer no debe ser comprometida, incluso en el ámbito de la procreación. La Iglesia destacó que la relación matrimonial debe ser un espacio de igualdad, donde ambos cónyuges poseen los mismos derechos y dignidad, lo que exige una fidelidad genuina y un rechazo a la instrumentalización del otro.

Impacto en la Dinámica Relacional

La nota doctrinal también señala que el matrimonio debe nutrirse de amor constante. El cardenal subrayó que «el amor matrimonial no se preserva sólo con promesas de indisolubilidad, sino a través de actos de amor genuinos y frecuentes». De esta manera, se busca evitar que la relación se convierta en un mero mecanismo de compensación por frustraciones personales, evitando comportamientos destructivos como los celos y la manipulación.

Reflexiones en un Contexto Global

Este llamado a la monogamia se produce en un momento crítico para la sociedad, donde la Iglesia observa un incremento en las dinámicas de posesividad y violencia en las relaciones. A través de esta nueva guía, el Vaticano pretende ofrecer una perspectiva revitalizadora sobre el amor y el compromiso, promoviendo relaciones sanas y respetuosas que trasciendan las tentaciones de la infidelidad.

Para aquellos interesados, el documento completo «Una Caro, Elogio de la Monogamia» está disponible en el sitio web oficial del Vaticano.