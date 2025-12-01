La Justicia detiene una nueva intervención del PRO en Córdoba, respaldando a Agost Carreño

La tensión interna del PRO en Córdoba se intensifica tras la reciente decisión de la jueza federal de Buenos Aires, que restableció a Oscar Agost Carreño y a las autoridades legítimamente electas en sus puestos tras anular la intervención partidaria dispuesta en noviembre.

La resolución judicial frena el intento de la cúpula nacional del PRO, liderada por el ex presidente Mauricio Macri, de tomar control sobre el distrito cordobés. Agost Carreño destacó que esta medida confirma la falta de fundamento en los intentos de desplazamiento que se han intentado desde mediados de año.

El dirigente aseguró que “las tres intervenciones impulsadas por el PRO nacional fueron impulsadas por razones políticas” y buscaban obstaculizar el acceso de los afiliados cordobeses a un proceso electoral democrático y transparente.

Un Conflicto en Escalamiento

La fricción entre la dirección nacional del PRO y su estructura en Córdoba ha ido en aumento, repleta de acusaciones y litigios que han prolongado la crisis interna. A pesar de las presiones, Agost Carreño afirmó que esta decisión judicial refuerza la estabilidad institucional del partido en la provincia.

“Quiero aplaudir a los afiliados y dirigentes del PRO Córdoba por su perseverancia. Defenderé sus derechos en todos los procedimientos judiciales que sea necesario”, expresó el diputado nacional. La medida cautelar asegura que las autoridades actuales continúen al mando mientras se desarrolla el litigio.

Desde el PRO local consideran esta decisión como una clara validación de su lucha y un indicio de impacto en la discusión interna hacia el 2026. Su meta a corto plazo es restaurar la actividad partidaria y asegurar un proceso electoral interno sin interferencias indeseadas.