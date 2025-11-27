La Justicia Federal Unifica Causas y Convoca a Audiencia Previo al Juicio Oral

La Justicia da un Paso Decisivo en el Caso de Loan Peña: El Juicio Oral Está Cerca

Descubren nuevos avances en la enigmática desaparición de Loan Peña, con 17 imputados listos para enfrentar la Justicia en el año venidero. La primera audiencia se llevará a cabo el 27 de febrero de 2026, marcando un hito en la búsqueda de respuestas.

Después de un año y medio de incertidumbres en torno a la desaparición de Loan Peña, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes ha decidido unificar las causas de los 17 imputados relacionados con este caso emblemático. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, y la primera audiencia preliminar está programada para el 27 de febrero de 2026.

La Respuesta de la Justicia y la Reacción Familiar La familia de Loan celebró la decisión del TOF a través de sus redes sociales, destacando: «Se acabó la chicana, la justicia federal dijo basta: rechazó todas las nulidades, unificó las causas y mandó a juicio oral a los 17 imputados por la desaparición de Loan.»

Detalles del Juicio y Acusaciones en Curso La justicia ha decidido acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, lo que implica que muchos de los involucrados serán juzgados en la misma instancia judicial. Entre los acusados, siete están envueltos en la sustracción y ocultamiento del niño, quien tenía solo cinco años al momento de su desaparición en el paraje 9 de Julio. Este grupo incluye a la tía de Loan, Laudelina Peña, y otros implicados, como María Victoria Caillava y el comisario Walter Adrián Maciel.

Más Imputados y Investigaciones Pendientes Los otros diez acusados enfrentan cargos por diversos delitos, que incluyen manipulación de testimonios y entorpecimiento de la investigación. Recientemente, el Tribunal también ratificó la competencia federal del caso, desestimando un planteo para que el mismo fuera llevado a un ámbito provincial.

Expectativas para la Audiencia de Febrero La abogada querellante, María Belén Russo Cornara, anunció que en la audiencia de febrero se presentarán peticiones de las defensas y se designarán pruebas y testigos. Se estima que la fiscalía podría convocar a más de 700 personas para contribuir al esclarecimiento de la causa.

Perseverancia en la Búsqueda de Loan A pesar de los avances judiciales, la búsqueda de Loan continúa. La abogada expresó confianza en los esfuerzos realizados hasta ahora, aunque reconoció que “por el momento no aparece nada”, lo cual permite descartar algunas hipótesis. Días atrás, se realizaron rastrillajes en varias lagunas bajo la dirección de la jueza Cristina Pozzer Penzo, basándose en testimonios reservados.

Teorías sobre el Destino de Loan El abogado defensor Richard Vallejos planteó que el niño podría haber fallecido en un accidente de tránsito que se habría intentado encubrir. Según su versión, un exmarino involucrado en el caso habría atropellado a Loan y, al percatarse de su muerte, habría descartado su cuerpo en un lugar cercano.