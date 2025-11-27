La Justicia frena su refugio en los fueros

El caso Vialidad, calificado como uno de los más significativos en la historia de la corrupción argentina, ha vuelto a ser tema central en un encuentro internacional. Diego Luciani, fiscal de la causa, reafirma su compromiso con la justicia y expone nuevas acciones para recuperar bienes de Cristina Kirchner.

Diego Luciani y su Enfoque Contra la Corrupción

Durante una jornada dedicada a la lucha contra la corrupción en Quito, el fiscal general Diego Luciani compartió su perspectiva sobre el caso Vialidad. Lo describió como uno de los casos más serios de corrupción que ha enfrentado Argentina, enfatizando la importancia de recuperar los activos involucrados en delitos de corrupción.

Un Juicio con Presiones

Luciani expuso los desafíos y presiones enfrentados durante el juicio, revelando que amenazas y espionaje formaron parte de su experiencia mientras dirigía el caso contra la ex presidenta Cristina Kirchner, quien en ese momento ocupaba la vicepresidencia del país.

Resistencia del Sistema Corrupto

El fiscal afirmó que el sistema corrupto se opone a ser juzgado, utilizando tácticas que van desde presiones sutiles hasta agresiones directas. Señaló que, aunque enfrentó una resistencia significativa, la Justicia logró evitar que antiguos fueros le permitieran a la ex mandataria evadir su responsabilidad ante la ley.

Un Epidemia Judicial

En su discurso, Luciani mencionó varias reformas propuestas por el gobierno que buscan influir en la justicia. Criticó la intención de nombrar jueces leales y la creación de comisiones que, según él, se convirtieron en un “intento de colonización de la Justicia”.

Corrupción y Justicia: El Rol de la Ciudadanía

El fiscal destacó la relevancia del juicio, afirmando que brindó a la sociedad una oportunidad de entender la red de corrupción a través de pruebas claras y accesibles. La utilización de herramientas tecnológicas facilitó esta comunicación.

Nuevas Acciones de Decomiso

Luciani anunció que se están llevando a cabo esfuerzos significativos para recuperar activos de Cristina Kirchner y otros condenados. Se prevé un decomiso histórico de más de 150 propiedades relacionadas con los implicados en el caso Vialidad.

Hacia un Futuro sin Corrupción

El fiscal concluyó enfatizando que el camino a seguir requiere recuperar los activos desapoderados para considerarlo una victoria en la lucha contra la corrupción. La frase que resuena en su alegato es clara: “Es corrupción o justicia”. Argentina ha optado por la justicia, un mensaje esperanzador en la lucha por un país más transparente.