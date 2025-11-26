La Libertad Avanza frena la última apertura del Congreso y se alista para sesiones extraordinarias

Las sesiones ordinarias del Congreso cierran oficialmente el 28 de noviembre, marcando un punto de inflexión para las negociaciones legislativas en Argentina. Con la oposición sin tiempo para convocar a una última sesión, se intensifican las preparaciones para las extraordinarias que iniciarán el 1 de diciembre.

Fuentes del bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que “está descartada la sesión. No se pudo llegar”. De esta manera, los distintos espacios políticos se están organizando para abordar una agenda legislativa en las sesiones extraordinarias. Esta se limitará a los proyectos seleccionados por el oficialismo, siendo el Presupuesto 2026 el tema central de discusión.

La Prensa y el Presupuesto: Cambios Necesarios

La Libertad Avanza deberá ajustar sus negociaciones para el Presupuesto, dado que los dictámenes firmados el 4 de noviembre perderán validez con el cierre de las sesiones ordinarias. Como todos los proyectos que no logran, al menos, media sanción en alguna de las cámaras, estos deberán ser reconstruidos desde cero.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el Presupuesto, gracias al respaldo de Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión correspondiente. Sin embargo, este testo requiere ajustes para hacerlo aceptable a los sectores que representan a los gobernadores.

Reuniones Clave para Consensuar

Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, ha comenzado a reunirse con los gobernadores para establecer las concesiones necesarias. Estas podrían incluir giros de fondos, obras y un mejor reparto de la recaudación, todo con el objetivo de asegurar el apoyo esencial para el Presupuesto.

El operativo para obtención de consensos se intensificará en los próximos días con la creación del grupo denominado «El Cuadrado de Zinc», que incluirá a Benegas Lynch, Carlos Guberman, José Rolandi y Santilli. Este último será responsable de dirigir las negociaciones, las cuales no se votarán hasta la asunción de los nuevos diputados electos el 10 de diciembre.

Orden de Discusión de Proyectos Emergentes

Una vez aprobado el presupuesto, el Congreso discutirá otros proyectos en el siguiente orden: ley de Inocencia Fiscal, reforma laboral, reforma de la ley de Glaciares y reforma tributaria. Las sesiones extraordinarias se realizarán del 1 al 31 de diciembre, seguidas de un segundo llamado en febrero para tratar los temas pendientes.

Expectativas para la Oposición

En la última sesión que fracasó, la oposición buscaba priorizar la emergencia del sistema científico y tecnológico, así como la situación de las Pymes. También se insinuaron despedidas simbólicas, como la de Leopoldo Moreau, quien finalizará su mandato tras 26 años en el Congreso.

Leopoldo Moreau

Un Congreso en Transformación

A partir del 10 de diciembre, el panorama legislativo experimentará cambios significativos. La Libertad Avanza, tras su victoria en los comicios del 26 de octubre, formará un bloque mayoritario con 91 diputados. Esto alterará la dinámica en el Congreso, donde serán necesarios acuerdos con otros partidos para sancionar las leyes prioritarias del nuevo gobierno.

Cada espacio político está definiendo su estrategia. Mientras tanto, el oficialismo pretende consolidarse como la fuerza principal, enfrentándose a un justicialismo que también busca mantener su posición predominante en la Cámara de Diputados.