La Mara Dorada y el Choique reconocerán a los mejores deportistas de 2025

El 10 de diciembre se celebrará una noche especial en Comodoro Rivadavia, donde los más destacados deportistas del año recibirán su merecido reconocimiento.

El miércoles 10 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, el Club “Ingeniero Luis A. Huergo” será el escenario de “La Noche Mágica del Deporte”, un evento emblemático organizado por la Asociación de Prensa Deportiva (A.Pre.De.). Este encuentro reunirá a destacados atletas y celebrará sus logros en un ambiente de emoción y camaradería.

Una Fiesta para Todos los Deportistas

En esta edición, se premiarán a los mejores en un total de treinta y nueve disciplinas deportivas. El galardón más codiciado, la Mara Dorada, será otorgado al Deportista del Año, mientras que el premio Choique reconocerá al Embajador Deportivo de la ciudad. Esta velada promete ser un tributo no solo a los ganadores, sino también a todos aquellos que han contribuido al desarrollo del deporte local.

Reconocimientos y Homenajes

Además de los premios principales, se entregarán menciones especiales y homenajes a aquellos que han mostrado un compromiso ejemplar en sus respectivas disciplinas, resaltando sus aportes para el crecimiento del deporte en la comunidad. “La Noche Mágica” busca revalorizar el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, así como incentivar a nuevos talentos.

Más de 150 Deportistas Invictos

Se espera que más de ciento cincuenta atletas asistan al evento. Las entradas están disponibles a través de Innova Ticket, con un costo de treinta mil pesos y disponibilidad limitada. Una inversión que promete una experiencia inolvidable para todos los participantes.

Contendientes por Disciplina

Entre los nominados para cada disciplina se encuentran:

Ajedrez

Martín Salamanca, Omar Quinteros, Maximiliano Aguinaga.

Atletismo

Valentino Bonelli, Paulina Baielli, Bautista Alloi Andriach.

Automovilismo

Marcos Panquilto, Pablo Pires, Miguel Otero.

Básquet Femenino

Luciana Acuipil, Gala Manattini, Candela Vidal.

Boxeo

Lautaro López, Víctor A. Pérez, Aylén Aguirre.

Ciclismo

Leandro Vargas, Eduardo Astudillo, Alberto Calisto.

… y muchos más en diversas disciplinas como fútbol, natación, rugby y karate, lo que muestra la diversidad y riqueza del talento deportivo de Comodoro Rivadavia.

La fiesta no solo celebrará los logros del 2025, sino que reafirmará el compromiso de la ciudad con el deporte y sus exponentes, siendo un ejemplo de superación y dedicación.